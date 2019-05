Elena Muñoz comprométese a desatascar o urbanismo de Vigo eliminando a maioría de PERIS e áreas de repartición

Oficina municipal de chan

Elena Muñoz apostou tamén pola posta en marcha dunha oficina municipal do chan que permita a cooperación público-privada para desatascar o urbanismo vigués. “En Vigo non houbo un desenvolvemento urbanístico desde hai 20 anos”, resaltou, indicando que “todas as grandes cidades de España” afrontan polo menos o desenvolvemento dunha zona urbanística ao ano. “Aquí non; aquí estamos paralizados. Onde está a cidade chea de guindastres que algúns nos prometeron?”, cuestionouse.