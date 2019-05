Elena Muñoz consegue da Xunta a garantía de construír un instituto en Navia

“Saímos de Santiago coa promesa de que, no momento no que o Concello ceda o chan, o Goberno galego abordará a planificación deste novo centro educativo”, aseverou, á vez que lembrou que é unha demanda dos veciños de Navia que o Partido Popular fixo súa desde o minuto uno.

Así mesmo, a candidata local ha manifestado a súa preocupación pola lentitude na aprobación do Plan Parcial de San Paio de Navia, do que depende -lembra a Caballero- a construción de miles de vivendas. Na súa opinión, nunha cidade que carece de Plan Xeral “é un luxo renunciar á construción das 1.600 vivendas que están proxectadas nesta zona”, polo que esixiu ao alcalde que desbloque a ampliación.

Muñoz ve ao alcalde máis preocupado por servir aos intereses comerciais que aos dos propios veciños, “sen ningún tipo de planificación nin criterio”, en clara alusión á superficie proxectada na Avenida de Europa, e reclamou “máis atención” para un barrio que xa é o núcleo de poboación que máis crece en Galicia. “Quedounos claro que o desenvolvemento de Navia non está entre as prioridades do alcalde”, sinalou.

