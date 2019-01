Elena Muñoz critica o “desprezo” de Caballero pola seguridade dos vigueses en O Marisquiño

Connect on Linked in

A portavoz popular Elena Muñoz compareceu hoxe na Comisión de Investigación sobre o accidente de O Marisquiño que se está desenvolvendo no Parlamento de Galicia. Nela, puxo a disposición da presidenta toda a documentación á que tivo acceso por parte do goberno municipal e respondeu ás cuestións expostas polos deputados autonómicos de PP, BNG e En Marea achega do afundimento do paseo de As Avenidas durante a celebración do evento.

Un marco no que Elena Muñoz lamentou o “desprezo” de Caballero e o goberno local de Vigo pola seguridade en Ou Marisquiño, criticando que as explicacións sobre o accidente non se puideron dar en Vigo, algo que, como lembrou, era “o obxectivo principal” do grupo popular.

“Pedímolas desde o minuto 1. Solicitamos a comparecencia do alcalde e un pleno extraordinario sobre que trataron en 5 minutos, do mesmo xeito que rexeitaron realizar esta Comisión en Vigo”, lembrou, destacando que “Caballero e o seu goberno dixeron que non a todo”. “Esta é a forma que ten de utilizar a maioría absoluta, de forma autoritaria e pouco transparente”, profunda.

Neste marco, Elena Muñoz preguntou por que Abel Caballero autorizou un concerto con miles de persoas nun paseo que non reunía as condicións de seguridade necesarias e que “a primeira ollada podía verse que estaba en estado de deterioración sen facer unha análise exhaustivo sobre as condicións de seguridade”. “Esa é a pregunta máis importante que debemos responder: quen, como e por que autorizou este concerto”, engade.

“A norma é moi clara. Son os concellos os que teñen a competencia para autorizar eventos públicos”, resaltou a popular, aludindo á Lei de Espectáculos Públicos de Galicia, que determina que o Concello debía realizar as comprobacións pertinentes, independentemente da titularidade do terreo onde se desenvolvan as actividades dun evento. “Con maior importancia, se cabe, cando estamos a falar dun evento de tal envergadura e que reúne a miles de vigueses e visitantes”, incidiu.

A portavoz popular ha lembrado que “durante meses” desde o Partido Popular habían estado advertindo do mal estado no que se atopaba o paseo de As Avenidas, reclamándolle ao Concello que “se fixese cargo da súa responsabilidade no mantemento”, tal e como figura no convenio de Abrir Vigo ao mar. “A competencia é clara, é do Concello, recoñéceno mesmo os informes dos seus propios técnicos cando houbo outros contratempos”, apuntou.

Sen licenza

Así mesmo, a portavoz popular ha sinalado que non existe licenza municipal conxunta para todo o evento, E as comprobacións de seguridade básicas limitáronse a unha inspección visual da montaxe, lamentando que o goberno municipal só lles entregase un “expediente parcial” da tramitación de O Marisquiño ante a ameaza de ir aos tribunais.

Neste sentido, afirmou que, pola información que figura nese expediente administrativo, houbo varias omisións sobre os requisitos fixados na mencionada lei de espectáculos públicos. Así, abundou en que tampouco se fixeron comprobacións técnicas sobre a solidez das estruturas, o funcionamento d as instalacións ou outras cuestións relacionadas coa prevención contra incendios, salubridade, hixiene ou protección da contorna.

Ademais, denunciou que non se cumpriu o plan de autoprotección xa que non houbo control de aforamento e que no expediente que lles entregaron “non consta o seguro de responsabilidade civil, polo que seguimos sen saber se existe ou non”, algo que, segundo subliñou, é obrigatorio para todos os eventos e sen o cal non se podería autorizar o mesmo.

A popular criticou o “absoluto desprezo” que mostra o alcalde pola seguridade dos vigueses, lembrando que durante O Marisquiño e os días previos erixíase como “protagonista do evento” para saír en “todas as fotos”, pero que unha vez produciuse o desgraciado accidente “quere dar carpetazo” aos 467 feridos e a todos os vigueses. “Non quería investigar en Vigo e agora póñense moi nerviosos porque se investiga en Santiago. Que é o que teñen que ocultar? Nós seguiremos esgotando todas as vías ata que se saiba a verdade”, concluíu.