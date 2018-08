Elena Muñoz denuncia que Caballero está ocultando información tras cuatro días sin aportar los informes de seguridad

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha denunciado hoy que Caballero está ocultando información tras cuatro días sin aportar los informes de seguridad. “No puede seguir esquivando su responsabilidad”, ha señalado.

Elena Muñoz ha destacado que, “sin tardar ni un segundo más”, Caballero debe poner encima de la mesa esos informes”. “No vamos a dejar que se siga escondiendo y evadiendo su responsabilidad. Y si no lo hace, iremos hasta el último lugar para que los vigueses sepan lo que sucedió”, ha insistido, indicando que “los más de 400 heridos, sus familias, y todos los vigueses, merecemos una explicación”.

La portavoz popular ha considerado que todos estos informes son “más necesarios que nunca” tras las últimas informaciones conocidas hoy, que apuntan que el alcalde “sabía perfectamente el estado del Paseo de Las Avenidas y que sólo a él le correspondía el mantenimiento”.

La líder de los populares de Vigo ha mostrado su sorpresa y preocupación tras descubrirse que el alcalde no sólo no atendió a las numerosas advertencias realizadas por su grupo, la última el propio 7 de agosto, sino que también hizo “caso omiso” a casi una decena de escritos remitidos por la Autoridad Portuaria en los últimos dos años y en los que se le advertía del estado que presentaba uno de los principales paseos de Vigo.

“A través de los medios de comunicación, hoy hemos conocido un nuevo dato: el alcalde sabía la situación de deterioro de Las Avenidas, no sólo por nuestras advertencias, sino por multitud de escritos dirigidos por el Puerto al Concello”, ha ahondado Elena Muñoz.

En este marco, la portavoz popular ha destacado que la inacción del Ayuntamiento llegó al punto de que, en uno de los escritos internos de respuesta, asumían que les correspondía su mantenimiento y “siguieron sin hacer nada”, firmando dicho documento “nada más y nada menos” que la propia teniente de alcalde y presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva.

Por todo ello, Elena Muñoz ha destacado que Caballero sigue sin responder a la gran pregunta: “¿Por qué autorizó la celebración de un concierto en un sitio que sabía que no estaba en condiciones?”.

“El alcalde ha entrado en pánico”

La portavoz popular ha resaltado que “el alcalde parece haber entrado en pánico”, como demuestra la prohibición, en el último momento, para habilitar los puestos del mercadillo de San Roque.

En este sentido, Elena Muñoz se ha preguntado por qué se esperó al último día para solicitar el plan de emergencias, y por qué esta solicitud no se realizó en años anteriores. “Por supuesto que lo primero es garantizar la seguridad, pero parece que no lo era para el alcalde hasta hace unos días. A la comisión de fiestas se les pide una documentación en el último segundo que no se les había pedido en años anteriores. Es una gravísima irresponsabilidad”, ha resaltado.