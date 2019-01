Elena Muñoz esixe a implicación de ZFV ou Deputación de Pontevedra no Campus de FP para non perder unha “oportunidade única para Vigo”

A portavoz popular Elena Muñoz esixiu hoxe a implicación da Zona Franca ou da Deputación de Pontevedra no proxecto do Campus de Excelencia en Formación Profesional en Vigo, co obxectivo de non perder unha “oportunidade única para Vigo”. A popular realizou estas declaracións despois de que onte coñecésese que o primeiro campus de FP de Galicia vai facer en Ourense, “unha moi mala noticia para os vigueses” que achacou á “obsesión compulsiva” do alcalde de enfrontarse coa Xunta de Galicia.