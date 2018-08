Elena Muñoz exige a Caballero que ponga encima de la mesa todos los informes que acreditaban la seguridad en el recinto de O Marisquiño porque si no “se tiene que marchar”

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha exigido hoy al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que “ponga encima de la mesa todos los informes que acreditaban la seguridad en el recinto de O Marisquiño” porque si no, “se tiene que marchar”. “Todavía no hemos tenido ni una sola explicación con informes claros y contundentes por parte del Concello de Vigo”, ha resaltado.

En este sentido, la popular ha recordado que transcurridas ya 48 horas desde que sucedió la desgracia en el paseo de As Avenidas y 24 horas desde que el grupo popular solicitase el expediente completo con todos los informes, “el alcalde todavía no ha facilitado ninguna información”. “Estamos hablando de una auténtica tragedia que pudo costar vidas y seguimos sin tener ningún documento al respecto”, ha ahondado.

La líder de los populares ha señalado que el alcalde de Vigo era consciente de los problemas en el paseo y aún así “autorizó el concierto” en un sitio en el que “él sabía que había problemas y estaba en estado de deterioro”. Elena Muñoz ha continuado: “¿Qué informe tenía en su poder el alcalde que le garantizara de forma contundente y sin ningún tipo de duda que era seguro autorizar un concierto ahí? Ese es el informe que queremos que nos presente y que lo haga de forma inmediata”, ha incidido.

Asimismo, la popular ha recordado que este evento está muy enfocado a un tipo de público joven –en algunos casos menores- que acuden con el beneplácito de sus padres porque “creían que se cumplían todos los requisitos de seguridad y no fueron allí para que se convirtiera en un infierno” ha resaltado, señalando que la realidad ha sido que “el paseo se hundió y quién autorizó ese concierto fue el alcalde de Vigo”.

Por este motivo, ha exigido a Caballero que “anteponga la seguridad de los ciudadanos” y presente el informe que refleje que ese emplazamiento era seguro y que “se hizo la prueba de carga correspondiente tal y como hacen todos los Ayuntamientos de España” cuando se trata de la celebración de un evento público que puede traer consigo una aglomeración de personas. “El alcalde ha perdido la oportunidad de enseñar ese informe y de dar explicaciones a todos los vigueses y decirles que había antepuesto la seguridad a la fiesta”, ha resaltado.

“¿Quién autoriza el concierto en esa zona donde ya se sabía que había problemas? ¿Quién tenía que tener toda la seguridad y todos los informes legales porque es quien tiene la competencia y es el responsable legalmente? ¿Dónde esta el informe y la prueba de carga que acreditaba y le daba seguridad al alcalde de que podía autorizar ahí el concierto? ¿Por qué no nos lo ha dado aún?” ha cuestionado una vez más Elena Muñoz, señalando que el principal responsable de la autorización es “el alcalde de Vigo” y que quieren esos informes “de forma inmediata”.

La edil popular ha subrayado que “si los informes pertinentes que acreditan que no se va a poner en riesgo la seguridad de las personas, no existen o no los tiene, el acalde de Vigo se tiene que marchar”. “Le exigimos que hoy mismo los ponga a disposición de todo el mundo para que los podamos ver. Todos los informes. La prueba de carga en el recinto, los informes de seguridad y el control de aforo y si no está en condiciones o si no los tiene, insisto, se tiene que marchar”, ha concluido.