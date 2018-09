Elena Muñoz: “Exigimos a Caballero que dé todas las explicaciones y pida perdón a los heridos por no haber garantizado la seguridad en O Marisquiño”

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha exigido hoy al alcalde de Vigo, Abel Caballero, que “dé todas las explicaciones” en el próximo pleno extraordinario convocado el día 5 de septiembre y “pida perdón a los heridos por no haber garantizado la seguridad en O Marisquiño”. “No hizo todo lo que estaba en su mano, porque no pidió los informes de seguridad que tenía que pedir y no analizó la capacidad que tenía ese paseo para soportar el concierto”, ha incidido.

La popular ha calificado de “escapismo político” la actitud del alcalde durante estas tres semanas, al no responder “como principal responsable de la ciudad y de autorizar todos los eventos públicos en Vigo”, señalando que todos los vigueses se han visto decepcionados por “la actitud, las formas y el talante que ha demostrado tener el alcalde en estas situaciones extraordinarias”.

En este sentido, Elena Muñoz ha criticado la estrategia de distracción del gobierno local. reduciendo el pleno extraordinario de O Marsiquiño “al absurdo” con una duración de tan solo 18 minutos que harán de él “una auténtica pantomima que significa una falta de respeto para las víctimas y sus familiares”.

“Hemos pedido por escrito que el pleno no tuviese duración, que fuesen ilimitadas las intervenciones tanto para la oposición como para el gobierno local, para que así puedan explicar con todo lujo de detalles por qué no comprobaron la seguridad de O Marisquiño y del concierto antes de autorizarlo”, ahonda Elena Muñoz, indicando que con esta duración del pleno y con 467 víctimas, significa que se le estará dedicando 2 segundos a cada herido. “Una falta de respeto que esperamos que reconsideren”, ha incidido.

Elena Muñoz ha señalado que, durante todo este tiempo desde el hundimiento del paseo de As Avenidas, Caballero ha estado “parapetado detrás de un concejal”, algo que ha definido como una “estrategia inaudita” que ha permitido ver a todos los ciudadanos como, ante este tipo de situaciones tan graves, “el alcalde no da la cara”.

La edil popular ha recordado que Caballero solo facilitó el expediente completo de O Marisquiño ante la amenaza por parte de los populares de llevarle a los juzgados y que tampoco quería dar explicaciones hasta que “se vio obligado a hacerlo” ante la solicitud del Partido Popular de convocar un pleno extraordinario exclusivo para este incidente que se saldó con 467 heridos.

Asimismo, la líder de los populares ha manifestado que exigirán todas las explicaciones y que en este sentido ya han solicitado también los expedientes del SeaFest y de la Feria de Abril, ya que según ha señalado la edil popular “parte del escenario del SeaFest se instaló encima del paseo, por lo que ha estado poniendo en riesgo la seguridad de todos los vigueses y personas que han acudido a los festivales de Vigo”, ha concluido.