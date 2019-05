Elena Muñoz lanza a súa campaña baixo o lema ‘Vigo es Más’ para “facer máis cidade devolvéndolle o protagonismo aos vigueses”

Connect on Linked in

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, acompañada do resto de membros da candidatura, presentou esta mañá o lema de campaña do PP de Vigo para as próximas eleccións municipais: ‘Vigo es Más’. Un slogan co que, como detallou a candidata, “queremos facer máis Vigo devolvéndolle o protagonismo aos vigueses”.

Durante o acto -que tivo lugar na estatua dos Rederos como “reivindicación do bulevar da Gran Vía, algo totalmente compatible con estar a favor da mellora da mobilidade urbana”-, Elena Muñoz #mostrar convencido de que “Vigo é máis do que temos hoxe”. “Vigo é moitísimo máis. Xuntos, con todos os vigueses, imos volver a impulsar ese Vigo industrial e emprendedor, aberto e cosmopolita, capaz de tender pontes e derrubar murallas”, incidiu.

Neste sentido, Elena Muñoz apostou por un “Vigo igual para todos, en todas as parroquias, no que se paguen menos impostos, déanse máis facilidades para instalar empresas e crear emprego e postos de traballo, ou se apoie decididamente a nosa cultura, o noso turismo ou o noso comercio”.

“Non queremos que Vigo siga perdendo peso industrial; nin estamos dispostos a perder máis poboación, nin a permitir que os nosos fillos teñan que mirar cara ao futuro lonxe de aquí; queremos que Vigo se máis”, continuou a popular, quen avogou por impulsar un “Vigo conciliador, familiar e próximo”.

Un obxectivo, detalla, para o que urxe un novo Plan Xeral. “Non podemos seguir esperando. Levamos case 4 anos sen PXOM, e resulta imprescindible un novo proxecto urbanístico centrado nas persoas, en mellorar a calidade de vida das nosas familias e que permita ofrecer espazos ás nosas empresas”, profundou.

“Queremos traballar todos xuntos neste proxecto para conseguir que Vigo sexa máis; para que Vigo volva ser a cidade líder do noroeste peninsular; para que recupere a forza que estivo perdendo estes anos”, concluíu a popular.