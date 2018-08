Elena Muñoz muestra su “agradecimiento y máximo reconocimiento” a la labor realizada por el 061 y los servicios sanitarios en el hundimiento del paseo de As Avenidas

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha mostrado hoy en una reunión en las instalaciones del 061, su “agradecimiento y máximo reconocimiento” a la extraordinaria labor que llevaron a cabo el personal del 061 y todos los servicios sanitarios de la ciudad a causa del hundimiento del paseo de As Avenidas. “Lo pudimos comprobar de primera mano cuando estuvimos allí esa noche y queríamos decírselo directamente”.

Elena Muñoz ha destacado que todo el personal sanitario de la ciudad ha tenido una actuación “encomiable” tratando y cuidando a los 467 heridos durante la noche del accidente y también en los días posteriores al suceso. “Todos los profesionales de urgencias y radiología de los hospitales Álvaro Cunqueiro, Fátima, Povisa, Concheiro y El Castro se sumaron y fueron uno para atender a todos los afectados”, ha subrayado.

Asimismo, la líder de los populares ha lamentado que 5 días después del accidente se mantenga el “oscurantismo y la negación de información” por parte del regidor local, señalando que: “El lunes a primera hora de la mañana solicitamos todos los documentos del expediente y a día de hoy no tenemos absolutamente nada”. Por este motivo, Elena Muñoz ha resaltado que “tras vivir una noche estremecedora el pasado domingo, a estas alturas ya deberíamos tener todas las luces sobre lo que ocurrió”, en relación al funcionamiento y la responsabilidad de cada una de las administraciones, en cambio, “desgraciadamente tenemos muchas mas sombras que luces sobre el alcalde de Vigo”, ha incidido.

La edil popular ha señalado que actualmente existe una certeza en todo este asunto y es que “Abel Caballero era perfectamente conocedor del estado de ese paseo y aún así autorizó el concierto en un sitio que presentaba problemas graves ya denunciados”. A este respecto, Elena Muñoz ha afirmado que “esta se suma a otras certezas que el alcalde está intentando negar”, en relación a cuestiones que señalan al Concello como responsable del mantenimiento del paseo, las sentencias judiciales que han salido publicadas y que apuntan directamente a lo mismo, o documentos del propio Concello donde se reconoce que el mantenimiento le corresponde al propio gobierno municipal. “Algunos de estos documentos firmados incluso por Carmela Silva”, ha ahondado.

Por todo ello, la líder de los populares ha vuelto a hacer hincapié sobre el paradero de los informes de seguridad que permitieron autorizar un evento de tal dimensión en un sitio con problemas tan graves. “¿Dónde están esos informes? ¿Por qué no los enseña? ¿Por qué está ocultando la información? Lleva 5 días negándole a los afectados y a sus familias esos informes”, ha incidido.

Así, la popular ha exigido al alcalde que “enseñe los informes de seguridad” y asegura que “no nos vale que diga que no tiene competencias, nos vale que asuma sus responsabilidades y esperamos además que no se esté construyendo un expediente exprés. Esperamos que no haya ninguna presión a funcionarios para rellenar ningún papel porque aquí hay unas responsabilidades clarísimas que dirimirá un juez”, ha incidido.

“En primer lugar pedimos una reunión urgente de la junta de portavoces con el alcalde. En segundo lugar pedimos el expediente completo de forma urgente. A ninguna de las dos cosas se nos ha hecho caso. Por este motivo no descartamos ninguna vía, ni legal ni política, para llegar hasta el final y que el alcalde de explicaciones, de la cara y deje de esconderse”, ha concluido.