Elena Muñoz propón a creación dunha unidade municipal de asistencia a domicilio para maiores que estea operativa as 24 horas

A candidata popular á Alcaldía, Elena Muñoz, propuxo hoxe a creación dunha unidade de asistencia a domicilio para persoas maiores que estaría operativa as 24 horas do día. Neste sentido, mostrouse convencida da necesidade de reforzar a atención a quen cualificou como os “artífices do Vigo que hoxe coñecemos e temos, a quen coidou dos seus fillos e, en moitos casos, agora están a coidar dos seus netos”.