Elena Muñoz propón activar a comisión de control da contratación e un código ético para erradicar as políticas socialistas de favorecer a amigos e familiares

A candidata do PP á Alcaldía de Vigo, Elena Muñoz, propuxo esta mañá activar a comisión de control da contratación e un código ético para erradicar as políticas socialistas de favorecer a amigos e familiares.

