Elena Muñoz reitera, cos veciños de Teis e Chapela, a reclamación da gratuidade da peaxe de Redondela e o tramo urbano desde as Torres de Padín

A portavoz popular, Elena Muñoz, mostrou hoxe o seu total respaldo e apoio ás reivindicacións dos veciños de Teis e Chapela para a gratuidade da peaxe de Rande e a declaración do tramo urbano desde as Torres de Padín. “Meses despois de estar aquí coas asociacións de veciños de Teis e Chapela, volvemos e temos que reivindicar o mesmo”, apuntou a líder dos populares tras o encontro mantido hoxe con representantes de ambas as asociacións.

Neste sentido, a popular lamentou as “preocupantes” declaracións do ministro de Fomento sobre estas dúas cuestións que considerou como “fundamentais para Vigo e Chapela”. “Non fixo máis que xerar desesperanza e agrandar as incertezas dos veciños. Para iso veu?”, cuestiona Elena Muñoz, en referencia á visita do ministro a semana pasada.

A edil popular ha sinalado que unha das peticións que os veciños veñen reclamando é a gratuidade da peaxe de Rande, un compromiso que, como a propia Elena Muñoz apunta, xa se adquiriu por parte do anterior Goberno de España, e que co actual non só non se fixo, senón que “está pendente de 2 cartas enviadas a Audasa”. “Parécenos sorprendente que un ministro comuníquese cunha concesionaria soamente por carta, e que deixe nas súas mans unha decisión que debería tomar o Goberno de España”, criticou.

Así mesmo, e en canto á declaración de tramo urbano da AP-9 desde as Torres de Padín, Elena Muñoz lembrou que esta é unha petición que veñen solicitando os veciños de forma reiterada e da que non se deron prazos concretos, quedando a expensas dun estudo limitado a facerse desde Buenos Aires e que, como engade, é “incompleto e non servirá para nada”. “Para analizar ben a declaración e o impacto do tramo urbano, hai que facelo desde Torres de Padín e ver tamén os accesos”, detallou.

Ademais, a popular non quixo esquecerse doutra cuestión “imprescindible” para os veciños de Teis, como é a de instalación de pantallas contra a contaminación acústica que mitiguen o ruído provocado polo intenso tráfico na zona, e das que, como lembrou, “tanto o ministro como o alcalde parece que se esqueceron”.

Asociacións de Veciños de Teis e Chapela

Nesta liña, Anxo Iglesias, secretario da AAVV de Teis, apostou por seguir mantendo contactos coas diferentes forzas políticas xa que para os veciños “lestes temas son unha prioridade”: “A gratuidade dá peaxe; a conversión do tramo urbán desde as Torres de Padín; e a toma de medidas contra a contaminación acústica”.

“É indignante que a día de hoxe, ou Ministerio de Fomento aínda non teña ningunha proposta sobre vos accesos. E non ou dicimos nós; ou apunta ou propio ministerio e vos técnicos cos que se reuniron vos veciños de Pontevedra”, subliñou.

Pola súa banda, Marcial Pérez, presidente da AAVV de Chapela, anunciou que se concentrarán diante da Subdelegación do Goberno o vindeiro mércores convidando a todos os colectivos a participar nunha reivindicación que, como lembrou, “aféctanos a todos”. Ambos os representantes coincidiron nesta cuestión, e critican que estas peticións ao ministro “esquécenselle e ao alcalde parece que non lle importan”.