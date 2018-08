Elena Muñoz traslada su “absoluta solidaridad y cariño a los afectados” y solicita explicaciones e información al concello en cuanto a medidas de seguridad y prevención en el evento

Connect on Linked in

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha trasladado hoy su “absoluta solidaridad y cariño a los afectados” tras el hundimiento de parte del paseo de As Avenidas, donde más de 300 personas resultaron heridas cuando asistían a uno de los conciertos de O Marisquiño.

Además, ha solicitado al gobierno municipal explicaciones e información en cuanto a medidas de seguridad y prevención en el evento.

A este respecto, la popular ha querido destacar la labor de los cuerpos y fuerzas de seguridad así como de los bomberos y personal sanitario que se desplazaron a la zona nada más conocerse el accidente. “Tenemos que reconocer y agradecer su extraordinario comportamiento en un momento tan difícil”, ha señalado, recordando que en algunos casos incluso se acercaron a la zona afectada trabajadores sanitarios fuera de servicio que “desinteresadamente querían ayudar en todo lo que fuera necesario”.

“Se vivieron momentos de muchísima tensión y angustia, sobre todo los padres hasta que localizaron a sus hijos”, ha remarcado, recordando que O Marisquiño es un evento fundamentalmente destinado a los jóvenes y que por lo tanto en los conciertos del domingo muchos de ellos estaban presentes en el lugar del accidente. “Desde luego, una vez más darles nuestro reconocimiento y agradecimiento a todos los profesionales que se trasladaron hasta allí de forma inmediata y atendieron a todos los afectados”, ha incidido.

La edil popular ha recordado que desde el Partido Popular ya habían denunciado en reiteradas ocasiones “el estado de deterioro del paseo de As Avenidas y su falta de mantenimiento” y que una vez más volvieron a alertar de esta situación una semana antes de la celebración del evento. “Poníamos otra vez el foco de atención sobre el estado del paseo esperando que no hubiese ningún incidente, pero desgraciadamente se ha producido. La pregunta ahora no es solo por qué no lo arreglaron sino con qué garantías se autorizó allí la celebración de un concierto”, ha lamentado.

“Ahora estamos hablando de algo más, estamos hablando de que desde el Concello de Vigo como órgano competente para autorizar y otorgar la licencia para un evento de este volumen, tenía que garantizar las medidas de seguridad”, ha señalado Elena Muñoz, preguntando si realmente esas medidas se realizaron. “Es un evento que atrae a más de 100.000 personas y la ley es muy estricta en relación a medidas de seguridad que se tienen que hacer cumplir”, ha continuado, destacando que por ahora lo que los vigueses necesitan es “máxima transparencia por parte del gobierno municipal”.

La líder de los populares ha avanzado que el Partido Popular ha pedido una reunión urgente de la junta de portavoces con el alcalde de Vigo para que “explique exactamente todos los pasos que se dieron de cara a la concesión de la licencia para la celebración del evento”. Asimismo, también ha señalado que han solicitado por escrito la totalidad del expediente del O Marisquiño y que esperan que “todos los documentos estén a disposición de todo el mundo en el día de hoy” porque como ha subrayado, “creemos que los más de 300 heridos y la conmoción que hay en la ciudad, exigen que esos documentos se faciliten”.

En este sentido, Elena Muñoz ha exigido respuestas y “toda la información disponible” sobre si se hicieron todas las comprobaciones y exigencias de seguridad para que “se pudiese realizar ese concierto con el paseo de As Avenidas en esas condiciones lamentables”. “Las preguntas son: ¿Qué medidas de seguridad se tomaron? ¿Dónde está el plan de autoprotección que exige la ley que exista? ¿La póliza de seguro que también tiene que existir?

¿Los informes de los técnicos analizando la carga? ¿Comprobaron si estaba preparado el paseo para soportar el peso de cientos de personas? ¿Se controló el aforo? Muchas preguntas que necesitan una respuesta” ha insistido la popular, señalando que “en definitiva queremos saber si se hicieron todas las comprobaciones y exigencias de seguridad en esa zona. Por ese motivo solicitamos el expediente con la máxima urgencia”, ha concluido.