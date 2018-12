Connect on Linked in

A portavoz popular, Elena Muñoz, visitou hoxe as instalacións de Termavi, no Porto de Vigo, onde estivo acompañada polo CEO, José Manuel Raimúndez, e polo xeneral manager, Tomás Palacios. Durante a visita, a popular puido subirse a unha dos guindastres da compañía, ademais de probar o novo simulador, que mantén a terminal á “vangarda do sector en España e en Europa”. Neste sentido, Elena Muñoz destacou o papel que xoga Termavi no Porto de Vigo, con máis de 180.000 metros cadrados de superficie e 750 metros de peirao. “Termavi está na vangarda dos portos de España a nivel tecnolóxico e operativo; o novas guindastre, o número de conexións e a rapidez do manexo de depósitos fan da terminal unha referencia e un exemplo do Vigo que queremos ser”, subliñou.