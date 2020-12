Elena Muñoz y Javier Guerra presentarán, en el Senado, las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado relacionadas con Teis

Los senadores, Elena Muñoz y Javier Guerra, y el portavoz del grupo municipal del PP en Vigo, Alfonso Marnotes, se reunieron, esta mañana, con los miembros de la asociación de vecinos de Teis para explicarles que llevarán al Senado las enmiendas presentadas a los Presupuestos Generales del Estado. Estas fueron rechazadas en el Congreso de los Diputados por lo que, el paso siguiente, será presentarlas en el Senado.

“En el Congreso, las dos diputadas del PSOE por Vigo votaron en contra de las enmiendas, siguiendo indicaciones de Abel Caballero. Dijeron no a que se atiendan las necesidades de los vecinos de Teis y, en general, de todos los vigueses”, explicó Elena Muñoz.

En las enmiendas se recogen actuaciones tan importantes como la conversión en tramo urbano de la AP-9 desde las Torres de Padín, la instalación de pantallas acústicas para el ruido o los pasos elevados de A Xorxa y A Trapa.

“Lamentablemente en el trámite en el Congreso, el PSOE tumbó todas las enmiendas presentadas. Tanto las que afectan a Teis como todas las que se presentaron para mejorar las infraestructuras de Vigo. Son más de 40 millones rechazados para mejorar Vigo. Es especialmente indignante que el alcalde socialista de Vigo haya dado la espalda a esas actuaciones, algunas de las que reivindicaba cuando sus compañeros de partido no estaban en el Gobierno. Ahora acata todo lo que Pedro Sánchez dice, olvidándose de lo que necesitan los vigueses. Y no hay que olvidar que

hay dos diputadas socialistas de Vigo que han votado en contra de mejorar la ciudad. Ellas, con los votos de Bildu y de los independentistas catalanes, impiden que Vigo avance. Ha sido el no por

el no”, añadió Elena Muñoz.

Por su parte, el senador Javier Guerra insistió en que la alternativa es presentar las enmiendas en el Senado: “Ahora veremos si el PSOE se pone del lado de los vigueses o no. Pero lo que está claro es que seguiremos luchando por estas reivindicaciones”.