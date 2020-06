Emotiva homenaxe a Daría González na recepción a súa familia na Deputación de Pontevedra

A Deputación de Pontevedra rendeu hoxe unha emotiva homenaxe a Daría González na recepción que a presidenta Carmela Silva, acompañada pola deputada Noemí Outeda, ofreceu no Pazo Provincial á familia da recoñecida mestra pontevedresa que proximamente dará nome ao ata agora CEIP Príncipe Felipe, integrado no recinto da Cidade Infantil dependente da institución provincial. Lembranzas, anécdotas, vivencias familiares e retazos da vida “desta muller imparable”, como a definiu Carmela Silva, protagonizaron un encontro moi emotivo, no que as bágoas asomaron máis dunha vez, ao que acudiron o fillo de Daría, Tuco Cerviño, e dous dos seus netos. Na recepción tamén estiveron Elvira García Sumay, directora do CEIP, e Manuel García Cendón, director Centro Príncipe Felipe.

A presidenta da Deputación, Carmela Silva, quixo destacar que “nomear un centro educativo cun nome de muller sempre ten unha enorme relevancia política, social e de construción dun mundo diferente, pero facelo co nome de Daría González é unha honra para toda a provincia e para a Deputación moi particularmente”. Carmela Silva recordou que a insigne mestra estivo moi vinculada ao Museo de Pontevedra, e subliñou a súa traxectoria vital, profesional e comprometida coa democracia e co progresismo. A presidenta provincial amosou a súa ledicia por poder reunirse co fillo es cos netos de Daría, “algo que para mi ten un enorme valor porque a familia é sempre un núcleo fundamental de transmisión do que herdamos. Os seus netos referendan o poderío de Daría”, sinalou.

O fillo de Daría González, Tuco Cerviño, falou en nome da familia. Moi emocionado subliñou que a súa nai foi unha muller moi consciente dos dereitos das mulleres e da igualdade, e recordou o seu sentido de servizo coa política e coa democracia, o seu compromiso coa lingua galega e o seu gran amor a Galicia e, en especial, á cidade de Pontevedra. Entre os moitos recordos da súa nai “e do espírito de liberdade sen adoutrinamento que había en casa”, tamén salientou a “enorme vocación polo ensino e o gran amor que tiña polos seus alumnos e alumnas, aínda que era unha mestra esixente, non era fácil aprobar con ela, había que esforzarse”. Cerviño destacou tamén o agarimo especial da súa nai por aqueles estudantes de bacharelato nocturno debido ao esforzo que facían por dedicar o seu tempo a estudar despois de longas xornadas de traballo. Pola súa parte, os netos de Daría lembraron o seu lado máis persoal contado anécdotas vividas coa súa avoa, as súas charlas con ela, as comidas familiares e o moito que a botaban de menos.

A directora do CEIP Elvira García falou no nome do centro e afirmou que a figura de Daría González cumpría todas as expectativas que o claustro, que foi quen tivo a idea deste cambio de nome, estaba buscando. A directora agradeceu á Deputación de Pontevedra a súa axuda neste proceso e comentou que pouco a pouco darase a coñecer a figura da galeguista entre o alumnado do centro.

A presidenta da Deputación agasallou á familia e ao CEIP coas famosas figuras da menina, o símbolo de igualdade do ente provincial, en recordo deste acto. Durante a recepción os asistentes coincidiron na necesidade en levar a cabo un acto para festexar o cambio de nome do centro ao que esperan poida acudir a familia de Daría González ao completo.

Daría González

Nacida en Pontevedra en 1912, Daría González foi unha das primeiras universitarias galegas, mestra a galeguista. Participou na fundación do Colexio da Inmaculada onde impartiu a docencia, algo que tamén fixo nos institutos de Marín e Pontevedra. Tamén foi fundadora da Fundación Alexandre Bóveda, formou parte da xunta reitora da Fundación Castelao e estivo vinculada ao Museo de Pontevedra.

Foi unha muller vinculada á política militando no Partido Galeguista durante máis de 50 anos, dende 1932 ata 1983. Foi elixida concelleira por Unidade Galega nas primeiras eleccións democráticas e exerceu como tenente de alcalde de Cultura. Tamén formou parte da primeira promoción de mulleres Técnico Civil e adscribiuse á Inspección de Traballo de Pontevedra. A decisión da dar o seu nome a un centro non é o primeiro recoñecemento que se lle outorga, posto que tamén recibiu os premios Cidade de Pontevedra e Amigos de Pontevedra en recoñecemento ao seu compromiso coa súa cidade e con Galicia.