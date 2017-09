A empresa ARAMARK recoñece a instalación de cámaras ocultas na cafetería de persoal do CHUS

Ao día seguinte de presentarse a denuncia pública da CIG pola aparición dunha cámara oculta na sala de descanso do persoal da cafetería do Hospital Clínico, a empresa ARAMARK mantivo unha reunión co comité de empresa na que recoñeceu a súa instalación. Porén, o xerente da concesionaria asegurou descoñecer se hai máis cámaras ocultas argüíndo que esta fora unha decisión adoptada polos servizos centrais da empresa en Barcelona. A CIG considera que a gravidade do asunto é aínda maior porque nin se sabe se hai máis cámaras, nin que se está facendo coas gravacións.