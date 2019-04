En Común Unidas Podemos: “O próximo Goberno do Estado dependerá dos resultados de Galicia”

Connect on Linked in

Os candidatos e candidatas de En Común Unidas Podemos formularon no arranque electoral en Vigo que o próximo Goberno do Estado dependerá dos resultados de Galicia.



“Pode haber un Goberno progresista ao servicio da xente e das maiorías sociais, e pasa porque En Común Unidas Podemos teña un resultado que coloque a Galicia no Estado para ser determinante para o próximo Goberno. Un futuro Goberno progresista depende directamente dos resultados de Galicia”, insistiu a candidata Yolanda Díaz.



Ademais, insistiu en que esta campaña ten tres retos: “Imos falar dos problemas da xente: o paro, a precariedade, a desigualdade e a corrupción”.



“Temos que derogar a reforma laboral e loitar contra a precariedade, temos que crear emprego e darlle protección aos desempregados, avanzar na igualdade retributiva. A xente está farta da corrupción, hai que acabar coas portas xiratorias. Temos que garantir a Lei de dependencia, a sanidade e a educación”, afirmou Díaz.



Ademais, Antón Gómez-Reino insistiu en que “tenemos un reto democrático: precisamos unha reforma constitucional para falar dun Estado plurinacional onde Galicia xogue un papel determinante”.



No acto, tamén instaron a Pedro Sánchez a aclarar que non vai pactar con Ciudadanos.



“Esta interteza de darlle o voto ao PSOE para gobernar con Cs e decir que haberá un goberno de dereitas, como xa insinuou Ábalos”, afirmou Gómez-Reino.

No acto de arranque de campaña tamén interviu Ángela Rodríguez, Vanessa Angustia e Rubén Pérez.