En dúas fases poderíanse dividir as incidencias rexistradas como consecuencia do temporal desta pasada fin de semana en Vigo.

Os episodios rexistrados pola borrasca “Jorge”, na noite do sábado e a madrugada do día 1, suman 30 intervencións, que foron como consecuencia do forte vento e centráronse en maior medida nos contedores desprazados.

Como xa vén sendo habitual un dos primeiros puntos onde se rexistrou este tipo de episodios foi na Avenida de Madrid, no vial de servizo á altura dun concesionario un contedor estaba en metade da calzada; tamén na Avenida de Europa, na rúa Aragón, Avenida de Castrelos, Avd. de Samil e Estrada de Camposancos.

Tamén como consecuencia das obras, a caida de elementos de balizamento, concretamente no Paseo de Bouzas, onde o valo existente na zona de madeira do paseo caera debido ao temporal. Na rúa Policarpo Sanz colocáronse 5 valos da obra de Porta do Sol derrubadas, en Combro 98 o valado perimetral dunha obra caera e invadía parcialmente a calzada, Rolda de Don Bosco caeu valado de protección de peóns, lindando con cálea María Auxiliadora.

Tamén a caída de ramas, como na rúa Maceiras , onde a dunha árbore precipitouse á vía publica, así como en Camiño dá Moo (Valadares), onde un condutor de autobús indicou que había unhas ramas sobre a estrada que impedían o paso, sendo retiradas por persoal do servizo de extinción de incendios.

Maior número de incidencias da borrasca “Karine”, ata 83 rexistráronse nas tarde noites do día 1 e madrugada do día 3.

As incidencias rexistradas con contedores iniciáronse na rúa Aragón, concretamente dous contedores no medio dá a vía cortando o paso, un dos cales golpeara a un turismo causandole danos, tamén se rexistraron avisos na Avenida de Castrelos, Avenida do Alcalde de Lavadores, Conde de Torrecedeira, Avenida dá Gran Vía preto de Praza America, en Jenaro de la Fuente, varios contedores ocupaban ambos os sentidos de circulación, tamén na rúa Ramón Nieto, Avenida Hispanidade, Avd Castrelos con Clara Campoamor, Alcalde Gregorio Espino, Martín Echegaray, Avenida de Castelao, Elduayen, Avenida de Madrid

En referencia a elementos de balizamento das obras, na Gran Vía informouse que o vento estaba a desprazar os new xersei, na rúa Gandarón que a valos invadian un carril, na rúa Porriño de varios valos no medio da rúa que obstaculizaban o tráfico, Porta do Sol , na entrada ao aparcadoiro pechado os valos estaban tombadas , tendo os vehículos que esquivalas.

En relación ás árbores ou ramas caídos, atendéronse servizos en; Estrada do Vao, por árbore caída na calzada demorando a atención por parte das dotacións de bombeiros ao estar as dúas unidades dispoñibles xa ocupadas, en Estrada de Clara Campoamor, unha rama dunha árbore tirada no centro da calzada, Camiño Regueiro , Subindo cara a Beade, unha árbore duns 4 ou 5 metros estaba caído na calzada e obstaculizaba totalmente a rúa, como en Camiño do Narxo, Rúa dá Cañiza á altura do cemiterio, onde unha árbore caída cortaba un carril de circulación en dirección Navia.