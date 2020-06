En Marea: “Acusamos a Feijoo de mentirlle á cidadanía galega en relación aos centros de día nun momento de emerxencia social”

Tralo Consello da Xunta do pasado venres, na TVG, a súa canle de campaña habitual, o presidente da Xunta anunciaba que os centros de día para atención a persoas maiores non abrirán ata setembro, contradicindo un plan de reactivación destes servizos do SERGAS, aprobado hai dúas semanas e feito público, co visto bo do Ministerio de Sanidade, polo cal estes recursos si poderían abrir naqueles territorios que pasaran a Fase 1 da desescalada, adoptando as medidas de prevención e hixiene establecidas polas autoridades sanitarias.

Nun exercicio de ocultación trampulleira da súa mala xestión, o goberno de Feijoo improvisou unha burda solución para evitar liortas facendo desaparecer a indicación referida á apertura dos centros de día do documento, enganando á poboación e faltando ao respecto a todas as profesionais do sector sociosanitario de atención diúrna.

A covoceira de En Marea, María Chao, esíxelle á Xunta unha explicación inmediata sobre este xeito de proceder, trampulleiro e falto de transparencia, así como unha solución real tanto para as profesionais dos centros de día como para as familias de persoas maiores afectadas por esta medida, ao non considerar de recibo xogar deste xeito con centos de familias que xa reorganizaran a súa vida laboral e familiar ante a previsible apertura dos servizos e que polo momento, o único que recibiron, sabendo das dificultades para ofrecer os coidados necesarios aos seus familiares maiores, foi o anuncio de Feijoo pola TVG de que recibirían unha suposta axuda, da que o Presidente nada concretou: nin cando se implementaría, nin a contía…

Dende En Marea consideramos irrisorias as axudas anunciadas polo Presidente, que apenas chegan aos 500 euros e denunciamos a falta de concreción de alternativas para paliar o peche destes recursos, pois moitas persoas maiores levan meses nos seus domicilios, sen realizar tarefas básicas que lles ofrecían estes centros como estimulación cognitiva, actividade física, hixiene e alimentación, etc.