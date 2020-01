En Marea amosa a súa profunda decepción cun pacto de goberno que esquece novamente as necesidades de Galicia

O voceiro de En Marea Luís Villares manifestou esta tarde a súa profunda decepción co pacto de goberno entre o Partido Socialista e Podemos, especialmente na parte que lle toca a Galicia: “si este pacto fose a lotaría do neno a Galicia non lle tocaría nin a pedra”.

No documento existen omisións clamorosas que teñen que ver no noso país, como unha aposta clara por un servizo público de tren convencional, de cercanías e de media distancia e de FEVE que segue condenando aos galegos e as galegas utilizar o transporte privado, moito máis caro e contaminante. Tampouco se recolle unha solución definitiva para a industria electrointensiva de Galicia nin a intención de rematar cos lobbies eléctricos que existen no Estado.

Villares lamentou a ausencia dunha referencia clara a diversidade lingüística nin de promoción da nosa lingua, “algo que de xeito bilateral so conseguiu o PNV para o Euskera nas súas negociacións”. Pero a inxustiza e o esquecemento de Galicia non remata aquí, posto que tampouco no tocante ao despoboamento hai referencia nin aparece ningunha medida concreta que inclúa a problemática do rural galego, senón que “se mete todo no mesmo saco como se a problemática de Castela fose igual ca de Galicia”.

Pero non soamente son inxustos con Galicia. O voceiro indicou tamén a falta dun verdadeiro compromiso coa conciliación despois da maternidade “que debería proxectarse como mínimo ata os 6 meses”.

Para En Marea tamén resulta preocupante que non existan garantías de que as pensións vaian satisfacerse polos impostos se fixese falta nin se garante a presenza das plataformas de pensionistas nun novo “Pacto de Toledo”, “algo que leva reclamando un colectivo que forma unha verdadeira marea que levou aos partidos a moverse neste sentido”.

Outro punto da decepción son as “as odiosas medias tintas”, pois nin se saca a relixión das escolas nin se derrogan as reformas laborais do Partido Popular e do Partido Socialista desta década, ”so se fai referencia ao máis lesivo como se a ditadura da precariedade á que nos someteron non fose toda en si mesma lesiva”.

O PSOE e Podemos deixaron nun segundo plano a xustiza social, a xustiza climática e a transición enerxética xusta para o noso país, ademais de garantir a dignidade dos nosos maiores. “Semella que eles, ao igual que o Partido Popular, so ven en Galicia un graneiro de votos, polo tanto, temos estamos moi decepcionados con esta situación”, concluíu Villares.