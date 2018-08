En Marea e o Grupo Confederal demanda ao Goberno renegociar con Bruselas e un pack anti-austeridade para aprobar a senda do déficit

Connect on Linked in

Esta mañán o grupo confederal Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea enviou ao Goberno un documento titulado “Deixar atrás a austeridade” no que se recollen unha serie de propostas para afrontar a votación da senda do déficit. Tras o fracaso do primeiro intento o pasado mes de xullo, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea propón un pack de medidas anti-austeridade para poder plantexarse a posibilidade dun voto a favor.

Entre elas, cabe destacar a renegociación do déficit con Bruselas ou a derogación da Lei de Estabilidade Presupostaria que impón, entre outras cousas, o pago da débeda á banca por diante dos servizos públicos ou a necesidade de aprobar a senda do déficit no Senado, outorgando así o poder absoluto ao Partido Popular neste tema.

Do mesmo xeito, Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea piden ao Goberno a relaxación da regra de gasto que traslada a austeridade aos concellos, a derogación dos decretos de racionalización do gasto que afogan a sanidade, a educación e a ley de dependencia ou o aumento dos ingresos do Estado mediante un aumento da imposición aos que máis teñen e ás grandes corporacións.

Segundo fontes do grupo parlamentario, tras enviar estas propostas ao Goberno, quedan á espera dunha resposta, como inicio dun diálogo que se prolongará ao longo do mes de agosto e que esperan remate nunha aposta valente por parte do Goberno dunha axenda anti-austeridade que permita deixar atrás aos recortes do Partido Popular.

“Hai básicamente dúas opcións”, argumentan. “Ou ben deixamos atrás o dogmatismo cruel coas xente humilde e absolutamente fracasado en termos económicos da austeridade e sentamos as bases para poder negociar uns Presupostos Xerais do Estado que rematen cos recortes e empecen a sacar aos cidadáns da precariedade ou ben se mantén unha continuidade coa senda do Partido Popular cunha pouca maquillaxe”. Se o Goberno quere o apoio de Unidos Podemos-En Comú Podem-En Marea á senda do déficit, débese constatar unha aposta clara pola primeira opción.