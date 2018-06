En Marea non consentirá que unha multinacional coa complicidade dun goberno corrupto envelene un dos espazos máis importantes de Galicia

Connect on Linked in

O voceiro de En Marea, Luís Villares, sinalou no comezo da manifestación contra a mina de Touro-O Pino, que se podía consentir unha mina que “envelenará un territorio esencial para o país”. Villares explicou que non se consentirá que “os intereses dunha multinacional coa complicidade dun goberno corrupto estraguen un tesouro”.

Villares sinalou que En Marea non “consentirá que Feijóo envelene a auga do río Ulla, do que beben 100.000galegos”. No mesmo sentido indicou que non se pode permitir que se estrague cunha mina “o camiño de Santiago” e que se envelene “toda riqueza marisqueira da ría de Arousa” para satisfacer os “intereses económicos dunha multinacional e a complicidade dun goberno que non pensa nas galegas e galegos”.

O voceiro de En Marea explicou que “as galegas e galegos téñeno claro e non queren esta mina e o posicionamento de En Marea non pode ser outro que o de estar contra esta mina”, porque non se pode xogar “coa vida e coa auga das galegas e nin Feijóo nin unha multinacional pode roubarnos nin vida nin auga”.