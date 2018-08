En Marea reclama o traspaso da AP-9 a Galicia para evitar que Audasa siga chantaxeando en casos como a Vía Ártabra

Connect on Linked in

En Marea reclamará ao goberno o urxente traspaso das competencias da AP-9 a Galicia para evitar que a empresa xestora, Audasa, siga chantaxeando as administracións e entorpecendo o desenvolvemento das comunicacións por estrada en Galicia como está facendo coa situación do proxecto da Vía Ártabra. En Marea considera que a AP-9 debe ser traspasada a Galicia e debe ser unha vía de comunicación de xestión pública co fin de que unha empresa non decida na práctica cal é o deseño das vías galegas. Segundo o vicevoceiro parlamentario de En Marea, Antón Sánchez, “Xa está ben dos privilexios de Audasa. Pretende desta vez condicionar o Plan Viario Comarcal da Coruña, e os prazos e condicións dunha obra fundamental na Área Metropolitana para seguir engordando a súa conta de resultados”. Audasa presentoulle ao Ministerio de Fomento unha alegación sobre o proxecto da Vía Ártabra que debe conectar esta vía coa AP-9. A alegación da empresa concesionaria da autopista galega esixe que Fomento constrúa un terceiro carril entre A Gándara, no Concello de Cambre, e a entrada de A Coruña, na altura de Alfonso Molina. Xunto a esta esixencia, Audasa pide tamén que firme un novo convenio de concesión con condicións económicas diferentes as actuais.

En Marea denuncia, unha vez máis, a actitude de chantaxe e a posición de privilexio coa que Audasa actúa con respecto aos intereses das galegas, neste caso, realizando unha esixencia que retrasaría as obras de maneira considerable. Ademais, Audasa volve facer uso da súa posición de privilexio tentando impoñer unha nova negociación do convenio para obter rendemento na peaxe que pretende impoñer no novo tramo resultante da conexión.

Sánchez apuntou tamén que “O PP no Estado, coa connivencia de Feijoo, permitiu nestes anos os privilexios da empresa e bloqueou os intentos de que se traspasase a vía para que fose xestionada dende Galiza, pero o cambio de Goberno no Estado debe de vir acompañado cun xiro nestas políticas”.

Por este motivo, En Marea esixe ao Goberno do PSOE, que abandone a política continuista coa AP9, e que proceda a traspasar a AP9 a Galiza urxentemente e considera que xa chegou a hora de estudar as vías para o traspaso da titularidade da autopista AP-9 a Galicia e comezar o proceso de convertela nunha infraestrutura pública que sexa de utilidade para as galegas e non un negocio para unha empresa.