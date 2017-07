Encuentra la mejor maquinaria de hostelería

Print This Post

La maquinaría de hostelería hace referencia a los diferentes componentes que se utilizan en un negocio hostelero, sin los cuáles este no podría funcionar.

En el momento en el que se abre un negocio de hostelería, tenemos que pensar tanto en las instalaciones, en el mobiliario, en el estilo que va a tener el establecimiento, en la decoración…y, por supuesto, en conseguir la mejor maquinaria para lograr el mejor servicio de cara al cliente. Aunque si bien es cierto que no es un rasgo que el cliente pueda identificar desde el primer momento, en el momento en el que reciba nuestros productos se notará la diferencia entre apostar por maquinaria de calidad, o bien por la que no lo es.

La importancia de elegir calidad a la hora de comprar maquinaria de hostelería

La correcta elección de una máquina de hostelería nos permitirá automatizar toda una serie de acciones para llegar al objetivo que nos hemos propuesto. Por ejemplo, nos ayudará a mejorar la eficacia del lugar, a poder prestar un servicio en condiciones, que realmente pueda marcar la diferencia con los competidores.

Y no solo eso, si no que también puede tener condiciones ventajosas relacionadas con el consumo: y es que no va a consumir lo mismo una máquina de calidad que hemos comprado recientemente, con un tipo de certificación energética A, que una que ya tenemos 20 años y que compramos de segunda mano. Muy probablemente, la primera nos ayude a ahorrar en la factura de la luz.

Comprar una máquina de hostelería nunca debería de verse como un gasto, si no más bien como una inversión que no va a tardar en ser recuperada, y que se relaciona directamente con las ganancias y los beneficios del establecimiento. Muchos emprendedores, por ahorrar al principio, compran una máquina de mala calidad y no tardan en darse cuenta del error que han cometido cuando tienen que estar comprando nuevas máquinas (lo que hará que tengan que gastarse el doble, incluso hasta más).

Cómo recomendación, deberías de echar un vistazo a la maquinaria de Servibar, todo un referente en el sector con una larga serie de valoraciones positivas a sus espaldas. Entra en Servibar y entenderás porque son líderes en el mercado de la maquinaria de hostelería.

Algunos consejos para elegir la maquinaría de hostelería adecuada para tu negocio

Lo primero que deberíamos de considerar es el tipo de negocio que vamos a montar, los menús que vamos a preparar, así como la capacidad (aforo) que tiene el local. De esta forma, un local con capacidad para 20 personas no requerirá de la misma maquinaria que uno que tenga aforo para 50 personas o más.

Considera también la distribución de la cocina, si vas a trabajar con una cocina eléctrica o de gas, se es conveniente dejar un espacio extra por si acaso quieres ampliar en el futuro. Y por supuesto, evalúa diferentes precios hasta encontrar alguno que se adapte a tus necesidades.