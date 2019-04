Endesa paga 2.800 euros a unha muller por mor dunha subida de tensión lle averió máis de 10 aparellos

Tras a reclamación de FACUA Sevilla, Endesa tivo que indemnizar con 2.839 euros a unha usuaria despois de que se lle estroperan máis dunha decena de aparellos eléctricos do seu domicilio debido a unha subida de tensión. Tras meses dando longas, a eléctrica ofreceulle pouco máis da metade do valor dos equipos estimado nunha peritaxe que se realizou a instancias da propia compañía. Ante isto, a asociación solicitou unha arbitraxe no que se elevou a indemnización a case o 90% da cantidade reclamada.

Tras a reclamación de FACUA Sevilla, Endesa tivo que indemnizar con 2.839 euros a unha usuaria despois de que se lle estroperan máis dunha decena de aparellos eléctricos do seu domicilio debido a unha subida de tensión. Tras meses dando longas, a eléctrica ofreceulle pouco máis da metade do valor dos equipos estimado nunha peritaxe que se realizou a instancias da propia compañía. Ante isto, a asociación solicitou unha arbitraxe no que se elevou a indemnización a case o 90% da cantidade reclamada.

FACUA Sevilla reclamou por danos e prexuízos