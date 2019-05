“Enredadas” reúne este venres as voces de Martirio, Uxía, Carmen París e Ugía Pedreira O concerto terá lugar este venres, 10 de maio, ás 20:30h no Mar de Vigo, con entradas de balde a recoller -ata un máximo de catro- nas billeteiras do Auditorio desde as 17h do mesmo venres.