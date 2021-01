Entra en funcionamento o semáforo do IES O Barral na N-120

A concellaría de Mobilidade e Tráfico do Concello de Ponteareas, que dirixe Roberto Mera, informou da posta en marcha este venres do semáforo instalado no IES O Barral. A instalación deste dispositivo de seguridade, unido ao correspondente paso de peóns, sinalización vertical e beirarrúa de 100 mts de lonxitude permite agora ao alumnado, nai e pais e profesionais do centro educativo atravesar con seguridade a N-120. Unicamente queda pendente de executar parte da sinalización horizontal que non se puido acometer até agora por causa das choivas e néboas.

Esta actuación dá resposta a unha demanda histórica da comunidade educativa e resolve en boa medida os importantes problemas de seguridade vial dos accesos ao IES.

A concellaría de Mobilidade e Tráfico está xestionando co Ministerio de Mobilidade a instalación dun dispositivo de radar para que o semáforo tamén funcione como un elemento de calmado do tráfico, pechando cando os vehículos superen o límite de velocidade establecido neste tramo en 50 km/h.