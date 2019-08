Print This Post

O alcalde sinalou que entre o 16 e o 23 de setembro, 900 estudiantes vigueses de 4º de ESO disfrutarán das súas becas do programa municipal “Vigo en inglés”. Caballero explicou que non quedou ningún alumno na lista de agarda e que todos os estudantes que solicitaron a beca e cumplen os requisitos poderán participar no programa. Nos vindeiros días haberá unha reunión informativa coas familias.