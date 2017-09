Entrevista a Agustín Vigo, Portavoz de la UFP en Galicia sobre posibles movilizaciones de sindicatos Policiales por la equiparación Salarial

Connect on Linked in

Hoy entrevistamos a Agustín Vigo, Portavoz de la Unión Federal de Policía en Galicia, que nos va a hablar sobre las negociaciones y posibles movilizaciones de los sindicatos Policiales para la equiparación Salarial.

Buenos días Agustín, gracias por atender a Noticias Vigo. Desde hace años venimos informando de las solicitudes por su sindicato, la Unión Federal de Policías y otros, de la falta de personal y de material como chalecos. Parece que el hartazgo ha llegado a su fín después de múltiples promesas y según fuentes cercanas a este medio, estarían estudiando mobilizaciones. ¿Es así?

En marzo de 2009, más de 20.000 miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado salimos a la calle para pedir la equiparación salarial, el entonces líder de la oposición hoy presidente del Gobierno, se comprometió a que presentaría en las Cortes una propuesta de equiparación salarial para Policía Nacional y Guardia Civil.

En el año 2010 el Gobierno del PSOE recorto los sueldos de todos los funcionarios un 5%, congelándolo en el 2011. En el año 2012 el Gobierno del PP, quito la paga extra de navidad a todos los funcionarios.

Entendemos entonces, que falsas promesas desde los dos gobiernos, pero suponemos, que recibirán algún tipo de respuesta a vuestras continuas reclamaciones, ¿no es así?

¡La crisis! (sonríe, suponemos porque es la excusa que han sufrido tanto policías como cualquier trabajador más) . Entramos en un periodo de crisis nacional donde mucha gente perdía sus empleos y pasaba verdaderas penurias. Los policías y Guardias Civiles no éramos ajenos a esa situación y no solo aparcamos nuestras reivindicaciones, sino que nos volcamos en ayudar en todo lo que pudiéramos a nuestros conciudadanos.

Sin embargo, el tiempo fue pasando y vimos como cada vez se agrandaba más y más las diferencias económicas con otras Policías Autonómicas y Locales.

Por si fuera poco, también fuimos observando como muchos servicios de seguridad pública eran subcontratados a empresas privadas. Todo esto nos ha hecho ver claramente como el gobierno, éste y anteriores han hecho una utilización totalmente interesada de los Policías y Guardias Civiles y lo que es peor, por ende de sus familias.

La falta de dinero en las arcas públicas ha servido como excusa para ambos gobiernos para ir recortando derechos fundamentales como la seguridad y los medios y materiales necesarios para desempeñar vuestro trabajo. ¿Cree sr. Agustín, que alguna vez lograréis equiparar los salarios a los de vuestros compañeros?

No había dinero para equiparar a Policías y Guardias Civiles con el resto de Policías Autonómicas y Locales, pero si había dinero para incrementar cada vez más las diferencias y para contratar empresas de seguridad privada. Ante estas evidencias los Policías hemos llegado a un nivel de hartazgo que supera todos los niveles anteriormente conocidos y si por parte del Gobierno no se sabe entender estas reivindicaciones que son más que justas y entendidas por la mayoría de la población de nuestro país, los policías saldremos a la calle y demostraremos ese hartazgo de manera que no le quede ninguna duda de que la situación ya no se arregla si no es acabando con esta injusticia de forma definitiva.

Sus reivindicaciones parecen más que lógicas, sobre todo después de falsas promesas y aunque muchos ciudadanos piensan que son unos privilegiados, sus salarios son muy bajos.

Queremos recordar para quien no lo sepa que el sueldo base de un Policía es de 704,05€, que después de una vida de servicio y dedicación al ciudadano el policía queda con una más que modesta pensión y en la mayoría de los casos una familia que mantener, situación que no se da en ninguno de los países de nuestro entorno donde aquellos que han servido a los demás son bastante más valorados, esto se ve agravado porque en la vejez de los policías cuando más enfermedades se sufren ese exiguo sueldo tiene que ser utilizado para hacer frente al 30% del coste de los medicamentos que tiene que tomar.

Por todo esto el hartazgo de los Policías está más que justificado.

Ya por último, que suponemos que le estamos robando su valioso tiempo, además de afectar a vuestro bolsillo y seguridad en el trabajo, ¿qué consecuencias tiene para el ciudadano?

Los policías y Guardias Civiles ten por seguro que por responsabilidad no dejaremos de atender a nuestros conciudadanos y seguir realizando nuestras funciones, por lo que con escasos medios, seguimos como no podía ser de otra manera, realizando cada uno de los servicios que los ciudadanos demandan.

Lo que no aceptaremos ni un segundo más es la utilización de los policías para su beneficio por parte de nuestros políticos y gobernantes. No queremos que nos digan lo buenos profesionales que somos queremos que nos paguen por ello y no aceptaremos cobrar ni un euro menos sino más bien un euro más ya que somos las fuerzas de Seguridad del Estado con más responsabilidad en nuestro país.

Pues esto es todo sr. Agustín, un placer haber estado charlando con usted y agradecemos que nos haya puesto al día sobre la que se ve es una gran problemática salarial y social entre los diferentes Cuerpos de Seguridad. Desde Noticias Vigo seguiremos informando a los lectores de sus reinvidicaciones que hacemos nuestras.

Gracias a vosotros, el placer es mío y de todos los policías a los que representamos desde nuestro sindicato policial, la Unión Federal de Policías.