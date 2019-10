Erradican un punto negro de venda de drogas na Praza de América, e detén a un home ao que se lle imputa un delito contra a saúde pública

A Policía Nacional detivo a un home de 25 anos de idade, de nacionalidade española e con domicilio na cidade de Lugo, como responsable dun delito contra a Saúde Pública.

Control na zona

A investigación iniciouse a finais do pasado mes de setembro e dentro do Plan Especial de Loita Contra o Tráfico Medio de Drogas que esta Comisaría está a levar a cabo, tras ter coñecemento por investigacións previas da posible existencia dun punto negro de venda de drogas na contorna de Travesas.Como resultado do anterior e polas investigacións realizadas comprobouse que era constante a trasfega de toxicómanos pola zona, co incremento de inseguridade que iso conlevaba para os veciños.

Durante a investigación os axentes observaron que os compradores esperaban nunha serie de puntos predeterminados da Praza de América, ata a chegada dun home co que realizaban un rápido intercambio para a continuación marcharse do lugar.

Ademais confirmaron que adoptaba diversas medidas de seguridade e tiñan un especial coidado cando contactaba e realizaba intercambios cos potenciais compradores.

Por todo iso elaborouse un amplo dispositivo na cal varios indicativos e axentes dispuxéronse estratexicamente polas inmediacións e rúas contiguas.

Detectado cando chegaba para realizar unha venda

Sería a última hora da tarde cando os axentes despregados na zona observaron a este home no momento en que chegaba para realizar unha venda.

Nese momento foi abordado polos axentes que, tras identificalo, realizáronlle un cacheo preventivo de seguridade no que lle interviñeron unha importante cantidade de papelinas de cocaína e de heroína, ademais dunha pequena cantidade de marihuana, diverso diñeiro en efectivo e outros efectos.

Tras proceder á súa detención e traslado a Comisaría, tomóuselle declaración e realizouse unha comprobación das bases de datos policiais, na cal se confirmou que xa contaba con 6 antecedentes policiais anteriores, sendo varios deles por feitos similares ao descrito.

A intervención foi levada a cabo por axentes da Unidade de Prevención e Reacción, pertencente á Brigada de Seguridade Cidadá, da Comisaría de Policía Nacional en Vigo-Redondela, pasando o detido e todo o actuado ao dispor do Xulgado de Instrución número 7 dos de Vigo en funcións de garda.

Desde a Policía Nacional quérese agradecer a colaboración anónima de todos aqueles cidadáns que un alarde de civismo e espírito social facilitan diariamente o noso traballo a través das súas achegas e informacións.