Errores comunes que debes evitar al usar un telescopio

¿Has comprado un nuevo telescopio y no consigues tener la experiencia que estabas esperando? Entonces es muy probable que tengas una serie de complicaciones que impiden que el telescopio pueda funcionar correctamente.

Es normal que muchas personas saquen el telescopio de la caja, lo armen siguiendo las instrucciones y quieran ver las estrellas de inmediato. Sin embargo, tal y como veremos en este artículo, hay una serie de errores o complicaciones que pueden presentarse y que te impiden tenerla mejor experiencia posible.

¿Por qué no puedo ver bien con mi telescopio?

Lo primero que debes de tener en cuenta es que manejar un telescopio y utilizarlo no es algo complicado, pero siempre es muy importante tener algunos factores en cuenta antes de empezar. Con un telescopio de buena calidad todo te resultará más fácil. Si estás buscando un telescopio de buenas prestaciones, te recomiendo que le eches un vistazo a esta comparativa de telescopios profesionales donde encontrarás modelos de las mejores marcas.

Es por eso que, a continuación, podrás encontrar una pequeña guía en la que mencionamos los errores más comunes y la solución de cada uno de ellos.

Errores más comunes al usar un telescopio

Ahora vamos a repasar la lista de los errores más comunes que hemos encontrado cuando los usuarios están utilizando su telescopio:

No enfocar adecuadamente el telescopio

Este es uno de los errores más comunes y su solución es bastante sencilla. Notarás que a ambos lados del portaocular hay unas ruedecillas. Estas sirven para enfocar y, aunque es muy probable que ya lo sabías, hay mucha gente que termina saltándose este paso tan básico.

Cuando el telescopio no se enfoca bien, absolutamente toda la luz que capta se termina difuminando, por lo que simplemente no podremos ver nada con él. De hecho, cuando están mal enfocados o completamente desenfocados no podrás ni ver la Luna como deberías.

No alinear el buscador

Si consigues encontrar la Luna u otro cuerpo celeste con el buscador, pero al ver por el telescopio simplemente no lo ves, entonces estás haciendo algo mal. Bueno, eso es porque en realidad no están apuntando hacia el mismo lugar.

El buscador sirve para poder localizar los objetos en el cielo, pero es vital que este esté en paralelo al telescopio y que estén apuntando al mismo lugar exacto. De hecho, esta acción recibe el nombre “colimar el buscador”, siendo un proceso necesario que en realidad es bastante sencillo llevar a cabo. Se recomienda realzar este ajuste de día.

Comenzar por el ocular de menos aumentos

Absolutamente todos los oculares cuentan con un focal determinado que está representada. En el caso de parámetro de la distancia focal del ocular, es normal encontranos con oculares del número 10, 20, 25, etc.

Aquí, entre más pequeño sea le número, más aumentos se tendremos en el telescopio, lo que hará que sea más complicado encontrar los objetos que queremos ver. Es por eso que es muy recomendado comenzar utilizando el ocular que tiene menos aumentos, es decir, el que tiene el mayor focal (el número más grande). Esto es muy útil para poder ver un mayor trozo de cielo y así poder localizar mejor aquel objeto que estamos interesado en observar.

¿Estás viendo todo al revés?

Un error muy común que tienen varios usuarios es que, al mirar por el telescopio, notan que todo se ve al revés. Es importante tener en cuenta que los telescopios astronómicos invierten la imagen, ya que en realidad este no es un aspecto muy relevante en el caso de la astrología, en donde no hay un “arriba” o un “abajo”.

Esto debes de tenerlo en cuenta al momento de manejar el telescopio, ya que los movimientos que hagas serán en dirección contraria a lo que en realidad estás pensando. Puede ser un poco complicado al principio, pero verás que terminarás acostumbrándote muy rápidamente.