Protestaron polo deixamento que esta tendo a Escola Municipal de Artes e Oficios

Trás saberse que 300 alumnos da Escola Municipal de Artes e Oficios non iniciasen o curso por falta de profesores, hoxe ás 20 h déronse concentración diante do emblemático edificio do arquitecto Pacewicz, doado por García Barbón á cidade, onde esta a EMAO.

Segundo adiantou a Voz de Galicia o pasado día 26 de setembro as clases renóvanse o día 1 de outubro e estamos xa a día 15 e aínda non comezaron, dita afirmación recollida na voz faciaa o xefe de estudos Xosé Feixó Cid.

Ao redor de 300 dos 700 matriculados non puideron iniciar ningún dos cursos de debuxo teñen profesores a causa é que o Concello non conta na actualidade con todo o persoal de profesorado completa, do mesmo xeito que nas especialidades de Serigrafía, Pintura, Moda, Ourivaría e Serigrafía, mentes estes alumnos deberán seguir esperando unha data para poder incorporarse.

Por xubilacións e non renovacións de contrato, hai cinco materias que non teñen ningún monitor asignado. Son as de pintura, debuxo artístico, moda e confección, ourivaría e serigrafía artística. Precisamente, o día 25 de setiembre o Boletín Oficial de Pontevedra publicou o anuncio do Concello para dar cobertura a estas prazas.

A xunta de goberno local aprobou na sesión do 30 de agosto as bases reitoras do proceso de selección para a formación dunha bolsa de emprego que permita estes nomeamentos interinos. Todo proceso de selección conleva o seu tempo. Fuentes municipais explican que o atraso no nomeamento dos profesores que impide comezar o curso a tempo en cinco especialidades débese á tramitación que conleva unha oferta de emprego público.

Na concentración do día de hoxe pediron maxíma axilidade e puntualidade das convocatorias, evitar a suspensión de clases, a recuperación das horas perdidas nos casos que se produzan, listas de contratación permanentes para substitucións en ausencias de baixas dos profesores.