Escribá tocado tras a derrota contra o Alavés

O Alavés venceu no primeiro partido dominical da novena xornada da liga ao Celta de Vigo dun Fran Escribá que queda no arame polo mal inicio de tempada do seu equipo para pesar do esforzo realizado polo club en materia de fichaxes coa ‘operación retorno’ que trouxo de volta a Santi Mina, Rafinha e Denis Suárez, entre outros. Magallán e Lucas Pérez foron os artífies da vitoria vitoriana.

Na primeira parte o VAR tivo moito traballo, primeiro para anular un gol moi polémico de Santi Mina, en función do ángulo da repetición parecía que tocaba o defensor e outras parecía que era Iago Aspas o cal convertía en ilegal a posición do ex-xogador do Valencia. Despois Joselu mandou ao traveseiro un gol cantado tras pase da morte e na seguinte xogada o videoarbitraxe tivo que advertir ao colexiado de que non era penalti o que sinalara por man de Rafinha.

Ao comezo da segunda metade Lisandro Magallán adiantou ao Alavés tras un córner, impúxose moi contundente no remate de cabeza. A dez minutos do final foi Lucas Pérez o que finiquitou o choque co segundo nun movemento de rematador puro anticipándose a todos para rematar o centro raso de Aleix Vidal. O Alavés queda con once puntos polos nove dun Celta que seguirá, polo menos, unha semana máis en descenso.

Fran Escribá: “Temos que dar un paso adiante”