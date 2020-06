Escrito reivindicativo curso 20-21 FOANPAS

Este curso escolar 19/20 que acaba de rematar, por mor da crise sanitaria que vivimos, resultou ser atípico, excepcional. Dende o primeiro momento, o confinamento puxo a proba o sistema educativo e a toda a comunidade escolar, deixando claro que o que temos, na súa maioría, non funciona: instrucións cambiantes e pouco claras por parte da Administración; sistemas informáticos saturados, que non responden, que caen, que van lentos; docentes que se viron obrigados a innovar e aprender a marchas forzadas, dedicando horas e horas á teleformación, improvisando sobre a marcha; familias exercendo de docentes, intentando conciliar a vida familiar e o teletraballo, intentando xestionar a incertidume, a preocupación, a intranquilidade…

Pero, de novo, quen máis sufriu todas as eivas do sistema foi un dos eslavóns máis vulnerable, o alumnado con Necesidades Específicas de Apoio Educativo. Tal e como se recolle nos resultados de enquisas realizadas por diferentes entidades (FOANPAS, ANPAS Galegas, Plataforma Dereitos Non Parches), a atención ó alumnado NEAE durante o confinamento non cubriu as necesidades do alumnado e supuxo unha carga importante para as familias, sendo as nais e pais quen exercía como docentes especialistas, adaptando materiais, tarefas, realizando apoios, etc. En definitiva, hai unha insatisfacción xeneralizada entre as familias e un empeoramento da atención ó alumnado NEAE.

Ademais disto, a comunicación entre os centros educativos e as familias tampouco foi a mellor, sendo moi escasa e ineficaz e vulnerouse un dos principios do ensino: o de igualdade. Ó non haber unhas directrices básicas e claras, a responsabilidade da atención recaeu no profesorado. De novo, as familias e o alumnado diversos xogamos á lotería e dependemos da sorte de que nos “toque” un/ha mestre/a implicado/a ou non.

Recoñecendo a excepcionalidade da situación, isto é un reflexo do que sucede no día a día na escola de centos de rapaces e rapazas NEAE, agravado pola non presencialidade. Agradecemos o traballo e esforzo dos/as docentes implicados/as, sensibilizados/as, que tratan de non deixar a ninguén atrás, pero debemos poñer o foco nos aspectos que son moi mellorables e que non atenden a todo o alumnado da maneira que precisan.

Esta vivencia debe servirnos para facer unha reflexión profunda do sistema educativo e iniciar cambios significativos que poñan ó/á neno/a no centro, priorizando a convivencia, o respecto, o traballo en equipo, a tolerancia, a xestión do tempo e das emocións sobre o currículo. Iniciemos a súa reconstrucción, partindo da premisa de que a educación é un dereito de todas e de todos, sen excepcións. Así, esiximos:

1. O comezo inmediato da planificación do curso 20/21: todas as previsións apuntan que o vindeiro curso non vai transcorrer normalmente e verémonos de novo nunha situación igual ou semellante a esta. Hai que contar con todos os escenarios posibles e artellar alternativas que non deixen a ninguén atrás e atendan a todo o alumnado dando resposta a todas as súas necesidades. Para iso, debe participar toda a comunidade educativa implicada na educación das crianzas: Administración, docentes, especialistas do departamento de orientación, alumnado, familias,

terapeutas, etc. Hai que facer real o traballo da comunidade educativa.

2. Baixada de ratios: esta é unha nova oportunidade para levar a cabo unha baixada de ratios. Dende o Ministerio de Educación apúntase a baixar a 20 alumnos/as por aula.

É un primeiro paso que vai repercutir na toma de medidas pola COVID – 19 e tamén nunha mellora do proceso de ensino – aprendizaxe. Esta é unha vella reivindicación, non só das familias, e cremos que é o momento de materializala, tendo en conta ademais, que haberá unha partida presupostaria que se pode investir nisto.

Agradecemos a súa atención e poñémonos á súa disposición para aportar naquilo que sexa necesario, pensando sempre no mellor para as nosas crianzas e para conseguir un ensino público de calidade e forte.

Un saúdo.

A XUNTA DIRECTIVA DE FOANPAS