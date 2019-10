Esixen a venda urxente do estaleiro Barreras

A industria auxiliar de Barreras está ao bordo do colapso, e teme polo futuro de máis de 1.000 empregos se os accionistas de Barreras non facilitan a venda do estaleiro ao fondo de investimento Oaktree. Esa é a causa que, segundo denunciou Enrique Mallón, o secretario xeral de Asime (a patronal galega do metal) mantén bloqueada a única posibilidade de que o estaleiro, agora en situación de preconcurso, evite o concurso de acredores e unha probable liquidación.