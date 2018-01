Esixen á Comisión Europea que estableza os perfís nutricionais dos alimentos

Connect on Linked in

O BEUC (Organización Europea de Consumidores), xunto coas organizacións de consumidores de 11 países, entre elas OCU, puxo en marcha unha campaña para denunciar o atraso da Comisión Europea en acabar coas alegacións en alimentos que non teñen un perfil nutricional saudable.

OCU lembra que, segundo o regulamento aprobado en 2006, as alegacións nutricionais e de saúde non deberían utilizarse se o perfil nutricional do alimento non é adecuado por ter un exceso de determinados nutrientes problemáticos, como sal, azucre, graxas saturadas ou graxas totais. Con todo, OCU critica que, tras máis de 9 anos desde a aprobación deste regulamento, os fabricantes seguen tendo carta branca para anunciar alegacións nutricionais e de saúde en produtos que en realidade son pouco saudables. Así, moitas marcas seguen destacando en letra grande o anecdótico do alimento (por exemplo, que leva calcio) e relegando o importante á etiqueta traseira do produto (que contén elevadas cantidades de azucre, por exemplo).

Segundo OCU, este tipo de etiquetaxe enmascara a realidade nutricional do produto con mensaxes saudables e induce a confusión ao consumidor. Para OCU, só os produtos saudables merecen un reclamo na etiqueta, e para iso, urxe dispoñer de perfís nutricionais nos produtos para evitar o recurso sistemático a alegacións saudables ou de nutrición que confunden ao consumidor.

OCU cuestiona, ademais, por que a pesar de que eses perfís nutricionais xa están definidos desde fai case dez anos, as autoridades comunitarias aínda non aprobasen unha normativa que teña efectos legais e sexa denunciable e sancionable para aquelas empresas que a ignoren.

En opinión de OCU, a desidia da UE neste ámbito fai que se traizoe de forma sinxela o espírito do regulamento e permite que se alague o mercado de etiquetas que enmascaran a verdadeira calidade nutricional dos alimentos.

Mentres a normativa é aprobada, a Organización de Consumidores e Usuarios recomenda non deixarse impresionar por mensaxes aparentemente saudables ou nutritivos e ler a información nutricional do produto, habitualmente mostrada en letra pequena e no reverso do envase.