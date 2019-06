España encabeza a lista de países máis contaminados por cruceiros de Europa

Carnival Corporation, o operador de cruceiros máis grande do mundo, emitiu case dez veces máis óxido de xofre (SOx) nas costas europeas do que emitiron os 260 millóns de coches europeos en 2017. Séguelle Royal Caribbean Cruises, con emisións catro veces maiores que as xeradas polo parque automobilístico europeo. Estas son dous das conclusións ás que chega o novo estudo da federación Transport & Environment, da que forma parte Ecoloxistas en Acción.

En termos absolutos, España, Italia e Grecia, seguida de preto por Francia e Noruega, son os países europeos máis expostos á contaminación do aire polas emisións de SOx dos cruceiros. Pola súa banda, Barcelona, Palma de Mallorca e Venecia son as cidades portuarias máis afectadas, seguidas por Civitavecchia (Roma) e Southampton.

En Marsella, por exemplo, 57 cruceiros emitiron en 2017 case tantos NOx como unha cuarta parte dos 340.000 vehículos de pasaxeiros da cidade. Ao longo das costas de países como Noruega, Dinamarca, Grecia, Croacia e Malta, un puñado de cruceiros son tamén responsables de emisións de NOx maiores que o conxunto do que emiten as súas frotas de vehículos.

No seu informe, Transport & Environment afirma que Europa debería implementar unha regulación de emisións cero para os cruceiros nos portos tan pronto como sexa posible, que podería estenderse a outros tipos de naves. O informe recomenda á súa vez ampliar as áreas de control de emisións (ECAs, polas súas siglas en inglés), actualmente en vigor unicamente no mar do Norte, o Báltico e a canle da Mancha, ao resto dos mares europeos.

Así mesmo, desde as organizacións ambientais recoméndase limitar as emisións de NOx dos buques existentes, que actualmente están exentos do control deste contaminante nas ECAs existentes.

