España sae o domingo do Estado de Alarma mentres que o Celta entra en Estado de Alarma

O Real Valladolid e o Celta de Vigo empataron 0-0 nun partido onde os visitantes desaproveitaron un penalti que o porteiro local, Jordi Masip, parou a Iago Aspas.

Co recordo das vítimas que deixou o coronavirus, o Real Valladolid volveu saltar ao céspede do José Zorrilla coa intención de xogar coa presión do Celta, que saíu con cinco defensas, e controlar o balón desde o primeiro minuto.

De feito, o Celta parecía estar lonxe de Valladolid e deixou a iniciativa do xogo ao conxunto local, que chegaba con máis claridade ao área galega, sobre todo a través da banda de Nacho e Toni Villa, aínda que con escaso éxito, polo que o choque non alcanzaba un bo ritmo, nin ofrecía demasiado espectáculo.

Na segunda parte, o Celta retornou ao campo con máis mordente ofensiva. Iso traduciuse nunha primeira oportunidade de Iago Aspas, cuxo disparo desviou, nunha gran intervención, o meta do Real Valladolid.

Non se deu por vencido o cadro vigués en asediar a área local, tratando de aproveitar a calidade dos seus xogadores, e ao Real Valladolid cada vez custáballe máis conter ao rival, polo que tivo que engadir un plus no plano defensivo. E nesa loita por frear ao rival, Alcaraz cometeu penalti ao desviar a pelota coa súa man.

Iago Aspas encargouse de lanzalo, pero o seu forte disparo foi desviado por un gran Masip. O partido seguiu coa mesma tónica e acabou sen goles.

Desta forma, na clasificación provisional da 29ª xornada de Liga, o Valladolid queda 14º con 33 puntos e o Celta 17º con 27.

Ficha técnica

0 – Real Valladolid: Masip; Moyano, Joaquín, Salisu, Nacho Martínez; Óscar Plano (San Emeterio, m.62), Alcaraz, Míchel (Hervías, m.62), Toni Villa (Waldo, m.74); Enes Ünal y Guardiola (Ben Arfa, m.74).

0 – Celta de Vigo: Rubén; Kevin (Brais Méndez, m.91), Aidoo, Murillo, Araujo, Olaza; Rafinha, Okay, Beltrán; Aspas, Smolov (Denis Suárez, m.63).

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité estremeño). Mostrou cartolina amarela a Joaquín (m.50), Rubén Alcaraz (m.58), Waldo (m.91), do Real Valladolid, e a Okay (m.30), Smolov (m.35), Murillo (m.61), do Celta de Vigo.

Incidencias: Partido disputado a porta pechada no estadio José Zorrilla.