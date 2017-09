Esquerda Unida apoia a movilización da ANPA e profesorado do CEIP Castelao de Navia

Connect on Linked in

A Área de Educación de Esquerda Unida mostra o seu apoio a familias e profesorado ante a precaria situación na que se atopan as instalacións do colexio, pois

isto afecta a saúde e seguridade de profesorado e alumnado.

Esquerda Unida reclama á Xunta que asegure as máximas condicións de seguridade e sanidade para o alumnado e profesorado do centro, especialmente para

aqueles con problemas respiratorios e inmunodeprimidos.

EU esixe que á Xunta explique por que a reforma do colexio non está finalizada antes do comezo do curso escolar, o que obligou a retrasar o comezo das clases.