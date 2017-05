Esquerda Unida celebrou a sua asamblea comarcal preparatoria cara a XXI Asamblea Nacional

182 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Esta mañá no Hotel Coia de Vigo celebrouse a Asemblea da Comarca de Vigo preparatoria para a próxima XII Asemblea Nacional do 3 de xuño en Compostela.

Afiliados e simpatizantes da organización na comarca debateron tanto o Informe-Balance de xestión da Dirección Nacional sainte, o Documento Político presentado pola candidatura para a próxima dirección e aportaronse enmendas e contribucións cara a renovación dos estatutos nacionais.

Ó longo da mañá producíronse debates productivos sobre as teses presentadas no documento “Unha EU para a unidade popular” que servirán sen dúbida para contribuir dende a comarca coas suas impresións no deseño dunha estratexia de intervención nas confluencias que faga a EU unha ferramenta ainda mais forte para a transformación da sociedade e na defensa dos intereses da clase traballadora.

O próximo 3 de xuño en Compostela finalizará o proceso de renovación dos órganos de dirección, documentos políticos, estatutos e resolución.