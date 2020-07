Esquerda Unida reclama a FEMP un acordo que permita ás administracións locais actuar con autonomía para dar resposta ás necesidades derivadas da pandemia

A administraci贸n local 茅 a principal co帽ecedora da realidade econ贸mica e social de cada concello, e durante a pandemia da Covid estas administraci贸ns desenvolveron un papel fundamental de servizo, proximidade e atenci贸n a pesares das limitaci贸ns econ贸micas impostas polo marco normativo vixente. Situaci贸n que pon en evidencia a limitaci贸n que a lei 2/2012 imp贸n 谩 funci贸n dos concellos para a xesti贸n en beneficio da cidadan铆a.

Nos concellos recae a responsabilidade de colaboraci贸n activa na recuperaci贸n econ贸mica e social derivada e acentuada pola pandemia polo que neste contexto, desde Esquerda Unida remit铆monos ao acordo tomado pola Xunta de Goberno da FEMP no mes de maio que fai referencia 谩 utilizaci贸n do remanente da tesourer铆a para gastos xerais como recursos financeiros propios para a xesti贸n orzamentaria das entidades locais.

Este acordo, no marco da superaci贸n da lei 2/2012, precisa de fondos para poder intervir nos municipios en igualdade de condici贸ns polo que non podemos aceptar a pretensi贸n da FEMP e do Ministerio de Facenda, de utilizar novamente a limitaci贸n e incautaci贸n do remanente e super谩vit dos concellos, para situalo novamente nun marco normativo de estrangulamento econ贸mico.

Por todo isto, desde Esquerda Unida apelamos ao di谩logo e consenso no seo FEMP ante a s煤a decisi贸n falta de consensos e a todas luces insuficiente no relativo 谩 utilizaci贸n dos recursos acumulados para avanzar cara o cumprimento dos acordos tomados polo actual goberno de coalici贸n para dar m谩is autonom铆a competencial e capacidade econ贸mica 谩s administraci贸ns locais e en definitiva a derogaci贸n da Lei Org谩nica 2/2012.