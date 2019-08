Esta fin de semana detrás do Marco celebrase V Festival ‘No Tengo Mamá’

Print This Post

O No Tengo Mamá nace no verán de 2014 como un evento centrado no universo das artes visuais e a autoedición, con especial preferencia cara aqueles traballos creativos de baixo coste que escapan aos formatos e contidos habituais e que se sosteñen unicamente grazas ao interese, perseveranza e peto dos seus propios creadores.

Este ano, o festival terá lugar os días 29, 30 e 31 de agosto e 1 de setembro nas inmediacións do museo MARCO. Banda deseñada, artes gráficas en xeral e música serán as disciplinas centrais, aínda que atoparemos outras propostas moi diversas. En torno a estas artes xiran todas as actividades programadas: obradoiros, concertos, coloquios, intervencións artísticas… Dúas xornadas de actividade continua e completamente de balde, nas que os creadores novos e/ou independentes e a creación artística son os absolutos protagonistas.

O corazón do festival é un mercadiño no que este ano reuniranse un total de 40 artistas, colectivos culturais e pequenas editoriais, achegados dende todo o territorio galego e tamén

peninsular.

O obxectivo é crear un espazo aberto para que estes artistas, habitualmente ignorados polos mass media e os circuítos artísticos e editoriais comerciais, teñan a oportunidade de

difundir a súa obra e monetizala, de forma que poidan darlle continuidade.

Alén disto, queren dinamizar a escena cultural da nosa cidade e que todas as persoas coñezan e conecten con outras formas de entender a arte e a cultura. Promoven a creatividade como motor da xuventude e gustaríanos servir de referente para as novas xeracións.

Quen esta detrás deste festival?

Seara Records é un colectivo cultural formado por un grupo de mozos e mozas de Vigo, todos eles con grandes inquedanzas ou mesmo dedicados profesionalmente a diferentes disciplinas artísticas e culturais.

Naceu no ano 2013 coa intención de servir como unha plataforma de difusión e producción cultural, baixo as máximas da edición autónoma e de baixo coste. Nos seus comezos volcáronse na edición de fanzines e casettes coa obra de artistas locais completamente descoñecidos. Pouco despois a súa labor moveuse cara a programación de concertos, exposicións e outros eventos artísticos en diferentes puntos da cidade.

Nos últimos anos atópanse centrados exclusivamente no festival No Tengo Mamá, que foi crecendo ano tras ano e requirindo dunha maior produción, tempo e recursos.

Dende o seu nacemento, Seara Records estivo moi unido á cafetería Detrás do Marco, que cedeu en moitas ocasións o seu espazo para a realización das diferentes actividades artísticas levas a cabo polo colectivo.

Dende o punto de vista da financiación, tanto nesta edición como na pasada, a Xunta de Galicia prestounos o seu apoio a través do programa de axudas Iniciativa Xove.

Todas as actividades son de balde a excepción do Fin de Festa (10/12€).

Agardámosvos os días 29, 30 e 31 de agosto!

Programa

Xoves, 29 de agosto de 2019

19:00 Coralie and Maxime – Exposición con Margaux Duseigneur e Antoine Marchalot.

20:00 Charla cos artistas en torno ao FANZINES FESTIVAL (París)

21:00 Pinchada NANO4814 + Pinchos pre-festival

viernes, 30 de agosto de 2019

16:00 Apertura mercadiño

17:00 Construír lugares, obradoiro por María Medem

18:00 Montón Montón intervención artística por NANO 4814

19:00 Mundo Prestigio

20:00 Reserva espiritual de Occidente

21:00 Oh! Ayatollah

23:30 KARAOKE PARTY con Esteban en SALA KOMINSKY (rúa Irmandiños 3)

Sábado, 31 de agosto de 2019

12:00 Apertura mercadiño

13:00 Sesión vermú

13:00 Vaia tropa! Obradoiro infantil con Pin Tam Pon

17:00 Obradoiro de serigrafía por Eixaesisa

19:00 Youcanthide

20:00 Claiana

21:00 Malandrómeda

Domingo, 1 de setembro de 2019

00:00 FIN DE FESTA escenario Jägermusic en Sala Masterclub

00:00 Purila Sniper

01:00 El Coleta

02:00 La Eterna

03:00 Pálida

