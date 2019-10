Esta fin de semana Vigo acolle un mercadillo solidario en beneficio de Oncomet

Vigo acollerá a partir do próximo venres, 18 de outubro, e ata o domingo 20, un mercadillo solidario en beneficio do grupo de Oncoloxía Médica Traslacional do Instituto de Investigación Sanitaria de Santiago de Compostela (IDIS), Oncomet.

Así, a Andrómena do Porto reunirá unha zona ‘market’ de moda, complementos, decoración e libros, que contará con música en directo e postos gastronómicos. Desde as 12,00 horas os visitantes poderán acceder á zona, situada detrás da Praza dá Estrela, que estará repartida en tres áreas.