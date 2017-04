Estabilizado o incendio forestal do concello ourensán de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Soutadoiro

191 COMPARTIDOS Facebook Twitter

A Consellería do Medio Rural informa de que desde as 20:45 horas de onte están estabilizados todos os focos do incendio forestal rexistrado no municipio ourensán de Carballeda de Valdeorras, parroquia de Soutadoiro.

Este lume iniciouse ás 10:20 horas desta mañá, rexistrándose diferentes focos simultáneos que, segundo as últimas estimacións provisionais, afectaron en conxunto unhas 100 hectáreas. Nos traballos de control levan participado 1 técnico, 13 axentes, 7 brigadas, 2 motobombas, 5 helicópteros e 1 avión.

A Consellería do Medio Rural lembra que permanecen prohibidas as queimas de restos agrícolas e forestais ata novo aviso. Está a disposición da cidadanía o número de teléfono gratuíto 085, ao que deben chamar en caso de detectar algún lume forestal.





