¿Están los hombres realmente preparados para mantener una relación auténtica con una chica que trabaja en la industria del entretenimiento para adultos?

Existe una variedad de servicios que han ganado popularidad en todo el mundo: striptease, venta de fotos privadas, conversaciones virtuales, transmisión por cámara web y mucho más.

Comenzamos por preguntarnos cómo se siente el hombre moderno respecto a las mujeres que trabajan en la industria del entretenimiento para adultos. ¿Optarían por relacionarse con una chica en la vida real aun sabiendo que ella tiene experiencia en la industria del entretenimiento para adultos?

Una vez planteada la pregunta, decidimos realizar una encuesta entre hombres, y nos enteramos de algunas curiosidades acerca de su reacción ante situaciones como estas y de cómo influía en el desarrollo del vínculo. Aquí publicamos las respuestas más interesantes. Se preservó el anonimato de los participantes.

Hugo , 34 y.o.: casado con una ex modelo de cámara web

Para aquellos que desconocen el tema, podemos decir que las modelos de cámara web son mujeres que se muestran a través de una cámara web y se comunican con usuarios de diferentes países a través de una sala de chat virtual. De esta forma, ganan dinero de una forma decente. Existen sitios web especialmente diseñados para la transmisión, su joven esposa solía trabajar para uno de ellos. Sobre esto, él dice lo siguiente:

«En ese momento, ya habíamos estado saliendo durante un tiempo y con planes de convivencia. Todo se dirigía hacia una relación seria, hablábamos de diferentes opciones. Y un día, ella mencionó que solía trabajar como modelo en BongaCams. Bueno…por supuesto que no puedo decir que quedé fascinado. Me molesté un poco pero, en general, esto no afectó mi actitud en ningún sentido. Ella estaba atravesando una situación difícil en ese momento, necesitaba dinero y la oportunidad se presentó sola. Comenzó ganando una buena suma de dinero, pudo pagar su segundo título universitario, se compró un auto… ¡No me imaginaba que las mujeres pudiesen ganar tanto dinero de manera virtual! Ahora estamos muy bien y me siento feliz de que estemos juntos.»

Daniel , 28 y.o.: en una relación con una chica que gana dinero a cambio de sus fotos privadas

Otra historia interesante fue la que contó un chico de 28 años. Contó que comenzó a salir con una chica, y fue después de empezar a verla que se enteró que ella vendía sus fotos en Internet.

«Sabía que a ella le gustaba hacer desnudos… Ahora eso no es gran cosa. Pero yo ignoraba que ella vendía sus fotos a cualquiera. Al principio, me puso tenso el hecho de no estar al tanto de la situación, pero de a poco me fui dando cuenta de que ella disfrutaba al sentirse sexy y generar dinero con eso, aumentaba la confianza en ella misma. Luego de haber hablado del tema, hasta compramos una buena cámara juntos, de esa forma ella podría sacar buenas fotografías. Se puede decir que hemos alcanzado una nueva etapa de nuestra relación; mayor intimidad y entendimiento mutuo.

Pablo , 29 y.o.: no le importa salir con una chica que trabaja en la industria del entretenimiento para adultos

También empezamos a preguntarnos qué piensan los chicos que nunca han enfrentado una situación como esta. ¿Cómo reaccionarían al enterarse de que la chica que les gusta trabaja o trabajó en la industria del entretenimiento para adultos? La mayoría de los más jóvenes declararon no tener problemas con esto. Ivan, por ejemplo, sugirió que a él probablemente no le importaría:

«Pienso que si realmente te gusta una chica, puedes terminar en un compromiso en casi cualquier situación – ¡solo tienes que quererlo! Es probable que para empezar le preguntaría en qué consistía el trabajo y qué motivo la llevó a elegirlo. Por ejemplo, si ella disfruta de la atención que obtiene, entonces es entendible. A muchas chicas les gusta sentirse atractivas – por esta misma razón se sacan infinidad de selfis y publican historias constantemente, obteniendo así muchos me gusta. Entonces, ¿por qué no generar dinero con esto? 🙂 Recuerdo una charla que tuve una vez con una modelo de BongaCams. Me contó que su novio sabía sobre su trabajo con la cámara web y que habían estado saliendo durante un largo tiempo. En mi opinión, no existe amenaza hacia la relación y crece una confianza plena entre ambos. Es posible llegar a una solución que haga felices a los dos. El punto principal es que no deben existir malentendidos o dudas. En pocas palabras, probablemente no me importaría.

A juzgar por estas y otras historias, podemos decir que el hombre moderno no descarta la posibilidad de salir con una chica que trabaja o tiene experiencia en el mercado para adultos. Además, muchos encuentran aspectos positivos en esto y hablan abiertamente acerca de sus puntos de vista. A la mayoría de los hombres les gusta el hecho de que su chica sea lo suficientemente hermosa y seductora como para generar una impresión vívida y atraer la atención de cualquier hombre. También, entre las ventajas que ofrece la industria del entretenimiento para adultos, se encuentra la posibilidad de generar una considerable suma de dinero, lo que las ayuda a lograr independencia financiera con respecto a los chicos. Sin duda, existe cada vez menos prejuicio en la sociedad, y junto con el rápido crecimiento de la demanda del entretenimiento para adultos, también se expande el ámbito de los servicios eróticos.