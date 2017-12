Este Nadal, agasalla ecoloxismo!

Connect on Linked in

As festas do Nadal coinciden co maior pico de consumo anual. Para o ambiente, o que comeza cun venres negro, remata co mes máis escuro do ano: aumenta o desbaldimento de electricidade e de auga, e os excesos pasarán factura á nosa saúde, economía, ambiente…

Se estás pensando en facer agasallos, prioriza a túa creatividade fronte aos produtos de consumo masivo, moitos deles de “baixo custo” que dende outras partes do planeta traen consigo historias de explotación laboral e unha grande pegada ecolóxica. Consume amizade, familia, amor, solidariedade e agasalla ecoloxismo!

COMO PODES AGASALLAR ECOLOXISMO?

Desde ADEGA, propoñémosche sensibilizar a esa persoa coa que che gustaría compartir un mundo xusto e responsábel, facéndoa socia de ADEGA.

Deste xeito, contribuírá ao coidado do medio ambiente galego, apoiando as campañas de sensibilización ambiental e denuncia de atentados ecolóxicos, axudando á conservación dos espazos naturais, da flora e da fauna.

Ademais a persoa asociada recibirá:

Carné de asociada durante 1 ano: con descontos en actividades e nos ADEGA Cadernos, quedará subscrita á edición impresa da revista Cerna e de materiais divulgativos, e poderá acceder ao fondo de documentación dispoñible na Asociación.

Camisola de benvida algodón orgánico.

Última revista Cerna e ADEGA Caderno.

Selección de materiais divulgativos de sensibilización ambiental.

PASOS A SEGUIR E CONDICIÓNS:

Ingresa a cota anual (48€) na conta: IBAN ES 48 2080 0300 80 3040119852

Envia correo-e a adega@adega.gal con:

Copia do resgardo de pagamento, indicando nome, apelidos e DI da persoa que queremos facer socia.

Datos de interese* (non obrigatorios) da persoa agasallada: data de nacemento, enderezo, profesión, correo-e e teléfone.

Dirección postal para o envío. Tamén se poderá recoller no local de ADEGA en Compostela (Trav. dos Basquiños, 9, baixo, 15704 Compostela), deste xeio poderase personalizar o contido da selección de materiais divulgativos e a camisola. ADEGA farase cargo do gasto do envío.

Teléfone de contacto.

*En caso que non coñezas algún dato da persoa que queres facer socia, poderao completar ela mesma unha vez que reciba o seu agasallo, incluso se quere cambiar o material que reciba (camisola…) non ten máis que pasar polo local de ADEGA.

E lembra que ADEGA vén de ser declarada de Utilidade Pública mediante ORDE do 24 de marzo de 2017 da Vicepresidencia e consellaría da Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza. Xa que logo, as cuotas e doazóns gozan dunha desgravación do 75% no IRPF, aplicábel a partires do exercicio de 2017. Consulta con administración (981570099) para ampliar información.