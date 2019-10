Este sábado habilítase a venda de entradas online para o partido ante o Alavés

O RC Celta medirase ao Deportivo Alavés o vindeiro domingo 20 de outubro ás 12.00. O club vigués informa aos abonados que estean interesados en asistir a este encontro que a partir de mañá sábado ás 10.00 horas xa poden adquirir a súa entrada (até esgotar existencias) para a bancada visitante do estadio vitoriano exclusivamente na web ticketsabonados.rccelta.es . Para acceder a esta web é necesario introducir o ID do carné (visible no reverso do carné) + DNI do socio. O prezo de cada localidade é de 25 euros e só permítese a compra dunha entrada por socio.

Ao completar a compra cada abonado recibirá no seu correo un xustificante que terá que trocar pola entrada definitiva para o Estadio de Mendizorroza. Devandito cambio realizarase na Oficina de Abonados do Estadio Abanca Balaídos desde o 7 ao 18 de outubro en horario de 10.00 a 14.00 e 17.00 a 20.00 horas.