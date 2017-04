Esténdese o Programa de detección precoz do cancro colorrectal a máis centros de saúde da EOXI de Santiago

243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

​A xerencia de Xestión Integrada de Santiago estende a implantación do Programa Galego de Detección Precoz de cancro colorrectal da Consellería de Sanidade a novos centros de saúde, completando así toda a poboación da cidade de Santiago, A Estrada e chegando a Milladoiro.

O pasado mes de setembro comezou a funcionar nos centros de saúde Concepción Arenal e Conxo, en Santiago e nos do concello de A Estrada (A Estrada, Codeseda, Oca e Souto de Vea). Posteriormente estendeuse a Galeras e agora está a iniciarse en Vite, Val do Dubra, Fontiñas e Milladoiro. Nos vindeiros meses seguirase polo centro de saúde de Ames e os do concello de Ribeira e continuará ata completar toda a área.

Nestes primeiros meses invitouse a preto de 30.000 persoas a participar (13.643 homes e 16.078 mulleres) con idades comprendidas entre os 50 e os 69 anos e aceptaron participar máis do 36% (10.819 persoas). Finalmente máis de 5.000 persoas enviaron o test cumprimentado, tras analizalos indicáronse preto de 300 colonoscopias.

O obxectivo fundamental é reducir a mortalidade deste tipo de tumores, un dos máis frecuentes, aumentando a supervivencia e reducindo a súa incidencia mediante o diagnóstico precoz, tanto nos seus estadíos iniciais, como antes de que se desenvolva, detectando a existencia de lesións ou pólipos colorrectais precanceríxenos, que pasan desapercibidos, por ser na súa maioría asintomáticos.

O cancro colorrectal é o tumor más frecuente, con máis de 32.000 novos casos ao ano en España, cunha mortalidade do 45%.

Na XXI Santiago diagnostícanse 400 novos casos de cancro colorrectal ao ano, en pacientes con síntomas (rectorraxia, anemia, dor abdominal ou cambios no hábito intestinal). Nesta poboación de doentes sintomáticos diagnostícanse e extírpanse ao ano 2.000 pólipos adenomatosos (premalignos). O cancro de colon desenvólvese a partires destas lesións, polo que a súa extirpación evita o desenvolvemento do cancro.

Coa implantación do programa de cribado espérase unha reducción da incidencia de cancro colorrectal do 35% e unha reducción á metade da mortalidade por este cancro. Co novo programa o 51% dos casos que se diagnostiquen serán en estadío I, mentres que sen programa, tan só o 14% dos novos casos diagnosticados son estadío I, o de mellor prognóstico. Este programa ten como obxectivo detectar lesións antes de que deriven en cancro ou, se son malignas, abordalas nun estadío inicial.

Galicia foi unha das primeiras comunidades en poñer en marcha este programa preventivo, que vai dirixido ás persoas con risco medio de padecer cancro colorrectal: a poboación de entre 50 e 69 anos sen outros factores de risco. A proba do cribados será o test de sangue oculto en feces, cun intervalo entre exploracións de dous anos.

O programa iniciase en cada novo centro de saúde con actividades de difusión e formación de todo o persoal que vai participar no mesmo, amais de proceder ao envío de cartas de invitación á poboación diana. Os usuarios reciben no seu domicilio unha carta informativa convidándoos a participar nesta acción preventiva. Unha vez que o paciente acepta a participación remíteselle ao seu domicilio o material necesario para a realización do test de sangue oculta en feces e as instrucións para levalo a cabo.

Posteriormente o paciente entrega no seu centro de saúde a mostra, que será depositada nuns buzóns específicos instalados en cada un dos centros, dende onde se envía ao laboratorio de análises clínicas do CHUS. Logo disto, levaranse a cabo as colonoscopias no servizo de Aparato Dixestivo do Hospital Clínico aos pacientes aos que lles sexa aconsellada.





