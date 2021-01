Estes son o número de positivos pola COVID-19 no ensino en Vigo

O sistema educativo galego rexistra hoxe un novo máximo de positivos tras ascender o número de contaxios por covid-19 en activo a 2754, 557 deles na área de Vigo dos cales 224 en Vigo.

Número de positivos en escolas infantis de Vigo son de 6 e 1 aula pechada.

Centros

E.I. Relfas 1 positivo, E.I Cáritas-Tui 1 positivo, E.I. Municipal Atalaia de Teis 1 positivo, E.I Municipal Mestres Goldar-Castrelos 1 positivo e 1 aula pechada, E.I. Lacaba 1 e E.I Los Robles 1 positivo.

O número de positvos en centro de ensino non universitario en Vigo son 218 positivos e 17 aulas pechadas.

Centros

CEE Saladino Cortizo 1 positivo, CEEPR Fogar e Clin. San Rafael 1 positivo, CEEPR San Francisco 1 positivo, CEIP A Canicouva 6 positivos e 4 aulas pechadas, CEIP Alfonso D. Rodríguez Castelao 2 positivos e 1 aula pechada, CEIP Altamar 1 positivo, CEIP de Chans-Bembrive 1 positivo, CEIP Escultor Acuña 5 positivos, CEIP García Barbón 2 positivos, CEIP Mestres Goldar 2 positivos, CEIP Plurilingüe da Carrasqueira 2 positivos, CEIP Plurilingüe Lope de Vega 6 positivos e 4 aulas pechadas, CEIP Plurilingüe O Pombal 3 positivos, CEIP Plurilingüe Párroco Don Camilo 3 positivos, CEIP Plurilingüe Ramón y Cajal 1 positivo, CEIP Plurilingüe Ría de Vigo 4 positivos e 1 aula pechada, CEIP Plurilingüe Sobreira-Valadares 1 positivo, Seis do Nadal 3 positivos, Vicente Risco 1 positivo e 1 aula pechada, CEIP Virxe do Rocío 1 positivo, CIFP de Coia 1 positivo, CIFP Manuel Antonio 1 positivo, CIFP Valentín Paz Andrade 4 positivos, CMUS Superior de Vigo 1 positivo e 1 aula pechada, CPR Aloya 4 positivos, CPR Colegio Hogar Afundación 3 positivos, CPR Daniel Castelao 2 positivos, CPR Divino Maestro 1 positivo, CPR Marcote 1 positivo, CPR Martín Códax 3 positvos e 1 aula pechada, CPR Plurilingüe Alba 2 positivos, CPR Plurilingüe Amor de Dios 5 positivos, CPR Plurilingüe Apóstol Santiago 11 positivos e 2 aulas pechadas, CPR Plurilingüe Atlántida 2 positivos, CPR Plurilingüe Barreiro 1 positivo, CPR Plurilingüe Bouza Brey 3 positivos, CPR Plurilingüe Compañía de María 3 positivos, CPR Plurilingüe Divino Salvador 1 positivo, CPR Plurilingüe Don Bosco 3 positivos, CPR Plurilingüe El Castro 4 positivos, CPR Plurilingüe El Pilar 9 positivos, CPR Plurilingüe Escuelas Nieto 2 positivos, CPR Plurilingüe Labor 3 positivos, CPR Plurilingüe Las Acacias-Montecastelo 2 positivos, CPR Plurilingüe Losada 1 positivo, CPR Plurilingüe María Inmaculada 14 positivos e 1 aula pechada, CPR Plurilingüe Mariano 4 positivos, CPR Plurilingüe Mercantil 1 positivo, CPR Plurilingüe Miralba 4 positivos, CPR Plurilingüe Montesol 3 positivos, CPR Plurilingüe Niño Jesús de Praga 3 positivos, CPR Plurilingüe Ntra. Señora de la Esperanza 4 positivos, CPR Plurilingüe Padre Míguez 1 positivo, CPR Plurilingüe Possumus 1 positivo, CPR Plurilingüe Rosalía de Castro 4 positivos, CPR Plurilingüe San Blas – Vista Alegre 2 positivos, CPR Plurilingüe San Fernando 1 positivo, CPR Plurilingüe San José de Cluny 2 positivos, CPR Plurilingüe San Miguel 2 positivos e 1 aula pechada, CPR POVISA Formación Profesional 1 positivo, CPR San Miguel 1 positivo, CPR Sanitex 1 positivo, CPR Santa Cristina 2 positivos, CPR Vivas 2 positivos, EEI Vila Laura 1 positivo, EOI de Vigo 2 positivos, ESAD Escola Superior de Arte Dramática de Galicia 1 positivo, IES A Guía 5 positivos, IES Alexandre Bóveda 2 positivos, IES Álvaro Cunqueiro 3 positivos, IES Audiovisual de Vigo 1 positivo, IES Castelao 5 positivos, IES de Teis 2 positivos, IES Politécnico de Vigo 5 positivos, IES República Oriental do Uruguai 1 positivo, IES Ricardo Mella 7 positivos, IES Rosais 2 e 2 aulas pechadas, IES San Tomé de Freixeiro 4 positivos, IES Santa Irene 3 positivos e IES Valadares 3 positivos e 1 aula pechada.